El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó este miércoles que la reciente suba del dólar, que en las últimas semanas alcanzó su cotización más alta en el mercado formal y el informal, pueda derivar en una aceleración de la inflación y aseguró que no le preocupa un eventual traslado de la depreciación del peso a los precios.



Al ser consultado si está preocupado por la suba del dólar, Caputo fue contundente: "Definitivamente, no". Y en ese sentido defendió la solidez del programa económico al señalar que el Gobierno no convalida monetariamente los movimientos cambiarios.

"La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, que se denominan de parada repentina, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas", dijo en declaraciones a A24.

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Según detalló, el peso mexicano cayó 4,1%, en una magnitud similar a la moneda argentina, mientras que el real brasileño y el peso colombiano registraron retrocesos mayores. En contraste, el sol peruano tuvo una variación menor y los pesos uruguayos prácticamente no mostraron cambios.

Caputo consideró que estos movimientos deben analizarse dentro de ese contexto internacional y remarcó que la política económica permite contener sus efectos sobre los precios. “Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through es cada vez menor”, afirmó.

Inflación y precios



Sobre la posibilidad de que esta suba pase a precios, y acelere la inflación, sostuvo que no tiene temor de que suceda porque confía en la robustez del programa económico que lidera. "La inflación núcleo viene corriendo a niveles del 20% anual, por lo tanto nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional", señaló.

Por último, el ministro ratificó la continuidad de la estrategia oficial y sostuvo que el Gobierno mantiene la confianza en el rumbo económico. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que, si vamos por este camino, vamos a terminar con una inflación internacional”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB