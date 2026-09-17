El Gobierno automatiza la verificación de controles de salud y escolaridad para el cobro de la AUH
La decisión establece un intercambio automático de datos de los beneficiarios para controlar si cumplen los requisitos.
El Gobierno amplió el mecanismo de verificación automática del cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación y de la asistencia escolar para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH).
La medida, formalizada mediante la Resolución 508/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, implementó un sistema de intercambio de datos entre la ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación para simplificar la percepción del 20% reservado de la prestación.
Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de la prestación a través de ANSES. El 20% restante permanece reservado hasta tanto se acredite que los niños de hasta 4 años inclusive cumplieron con los controles de salud y el esquema obligatorio de vacunación, y que aquellos de edad escolar cumplieron con el ciclo lectivo en instituciones públicas o privadas oficiales.
Con la nueva normativa, el cumplimiento de los requisitos de salud y educación se acreditará de manera automática mediante un intercambio automático de información entre el organismo previsional y los ministerios intervinientes.
Esta medida expande el alcance de la Resolución 1170/2025, que únicamente aplicaba la verificación automática para los controles sanitarios de niños de hasta 4 años para liquidar el 20% reservado de forma mensual junto con el 80% correspondiente a la prestación.
En aquellos casos en los que la información sanitaria o educativa no se encuentre digitalizada o disponible en las bases de datos de los organismos, el titular podrá continuar presentando la documentación requerida ante la ANSES a través de los canales habituales.
Agencia NA