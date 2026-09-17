El Gobierno amplió el mecanismo de verificación automática del cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación y de la asistencia escolar para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH).

La medida, formalizada mediante la Resolución 508/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, implementó un sistema de intercambio de datos entre la ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación para simplificar la percepción del 20% reservado de la prestación.

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de la prestación a través de ANSES. El 20% restante permanece reservado hasta tanto se acredite que los niños de hasta 4 años inclusive cumplieron con los controles de salud y el esquema obligatorio de vacunación, y que aquellos de edad escolar cumplieron con el ciclo lectivo en instituciones públicas o privadas oficiales.

Puede interesarte

Con la nueva normativa, el cumplimiento de los requisitos de salud y educación se acreditará de manera automática mediante un intercambio automático de información entre el organismo previsional y los ministerios intervinientes.

Esta medida expande el alcance de la Resolución 1170/2025, que únicamente aplicaba la verificación automática para los controles sanitarios de niños de hasta 4 años para liquidar el 20% reservado de forma mensual junto con el 80% correspondiente a la prestación.

En aquellos casos en los que la información sanitaria o educativa no se encuentre digitalizada o disponible en las bases de datos de los organismos, el titular podrá continuar presentando la documentación requerida ante la ANSES a través de los canales habituales.

Agencia NA