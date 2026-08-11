El Gobierno de Javier Milei anunció el lanzamiento de un plan de obras en el sistema eléctrico, financiado por empresas privadas, cuyo objetivo central es resolver uno de los problemas que más aquejan a los usuarios: los cortes de luz. Y si bien el proyecto contempla 16 obras de infraestructura, el primero será en el Área Metropolitana.



Según anunció el vocero Adrián Ravier, el llamado a licitación inicial será el de Gran Buenos Aires, una obra de infraestructura energética estimada en US$800 millones que será financiada por el sector privado y que apunta a reforzar el sistema de transporte eléctrico en momento de crisis. Se estima que se concretará en el primer semestre de 2027.

En concreto, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de 500 kV, con una extensión aproximada de 270 kilómetros, y la edificación de una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires.

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La obra busca atender uno de los puntos más sensibles del sistema eléctrico argentino, ya que el AMBA concentra cerca del 40% de la demanda nacional de energía. “Resolver primero la situación del AMBA es la condición necesaria para expandir la red”, dijo Ravier en conferencia de prensa.

AMBA I: la primera obra de un plan nacional



AMBA I será la primera obra licitada dentro de un programa más amplio de ampliación del transporte eléctrico. El plan completo contempla 16 proyectos, de los cuales 12 corresponden a provincias del interior.

"Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA para ampliar las redes de transporte eléctrico y abastecimiento de energía y de esta manera dar el primer paso para dar con el comienzo que va a solucionar de fondo el problema de los cortes de luz”, informó el vocero.

Una vez que todas las obras estén terminadas, el sistema incorporará más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de transporte eléctrico. Esa expansión representaría un aumento del 38% respecto de la extensión actual de la red.

El objetivo es mejorar la capacidad de transporte, reducir restricciones, ampliar la seguridad del abastecimiento y permitir que la infraestructura eléctrica acompañe el crecimiento de la demanda y de la generación.

El foco inicial en el AMBA responde al peso de esa región dentro del consumo nacional. Al concentrar cuatro de cada diez puntos de demanda eléctrica del país, cualquier restricción en el transporte hacia esa zona tiene impacto sobre la confiabilidad del sistema.

Luego seguirán más obras en provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, y Formosa.

Finalmente, el Gobierno remarcó que la obra será financiada completamente con capital privado. Sin embargo, CAMMESA realizará un aporte inicial de unos u$s100 millones para que la empresa que resulte ganadora de la licitación pueda comenzar los trabajos desde el primer año.

Fuente: Agencia DIB

