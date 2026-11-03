El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una serie de medidas para aliviar a las Pymes, con cambios en los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los planes de pago, la compensación de créditos fiscales y el acceso al financiamiento para la industria automotriz.



"La primera medida es suspender embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", enumeró Caputo al presentar el paquete durante un discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló este martes en el Golden Center porteño. El objetivo, dijo, es que esto "les dé margen para ordenar sus cuentas".

"La segunda medida es extender el plan de 18 cuotas sobre lo que eran deudas con ARCA, que vencían el 30 de junio. Se extiende hasta el 31 de octubre. Para que tengan más holgura financiera", continuó Caputo y destacó que "nuestra consolidación fiscal nos permite hacer estas cosas de enorme beneficio".

Caputo afirmó que las dificultades para ampliar el crédito no responden únicamente a la disponibilidad de pesos, sino a la incertidumbre y al descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración. En ese sentido, sostuvo que el objetivo oficial es dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.

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El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias.

Asimismo, anunció dentro del paquete el uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. En ese sentido, las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Y las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.

Finalmente, enumeró créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Impuestos a los Sellos



En tanto, Caputo anunció que están en diálogo con varios gobernadores para proponerles eliminar el impuesto a los sellos y señaló que desde el Gobierno nacional están dispuestos a hacerse cargo de pagarle a las provincias adheridas al RIGI o al REOR la mitad de lo que se recauda por ese impuesto, "a cambio de que las provincias resignen la otra mitad".

"Es un esfuerzo enorme para nosotros", afirmó el ministro y marcó que el impuesto a los sellos "es muy nocivo", porque "impacta directamente en el bolsillo de la gente". Según detalló, recauda "entre 4 y 5 billones de pesos al año".

Fuente: Agencia DIB