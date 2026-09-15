El Ministerio de Economía abrió los sobres con las ofertas técnicas de los dos consorcios que se disputan el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que provee agua y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar.

Dos oferentes, un solo ganador

De un total de 17 participantes que se habían registrado en el proceso, solo dos llegaron a esta instancia, según consta en el acta de apertura. Uno de los consorcios está encabezado por Rowing S.A., junto a Arcos, Transclor y PHX. El otro corresponde a Roggio ROAS S.A.U. "y otros". Ambos grupos tienen base nacional.

Según informó la Agencia DIB, la apertura se concretó pese a que la Justicia bonaerense había dado lugar a una medida cautelar para frenar el proceso de privatización. La licitación se encuadra en la ley Bases y en la ley de reforma del Estado de 1989.

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Próximos pasos del proceso

Con los sobres ya abiertos, las propuestas pasan ahora a un análisis técnico. Los consorcios que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar su oferta económica, y recién en esa instancia se conocerá al ganador: se quedará con la empresa el que ofrezca el monto más alto.

El pliego no establece un precio base ni un piso mínimo, por lo que el valor final de AySA dependerá de la puja entre los dos oferentes. En el Ministerio de Economía estiman recaudar entre US$450 millones y US$500 millones por la operación. El 10% restante del capital accionario continuará en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada.

La lectura oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X la apertura de las ofertas técnicas y remarcó que el esquema que viene implicará "más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos", según señaló el funcionario. Caputo agregó que el nuevo operador asumirá obligaciones de inversión superiores a los US$2.000 millones durante los primeros cinco años de gestión, además de hacerse cargo de la operación y de los compromisos de expansión del servicio previstos en el contrato.

De privada a estatal, y otra vez privada

AySA ya había sido una empresa privada entre 1993 y 2006, cuando la concesión estaba en manos del grupo francés Suez bajo la marca Aguas Argentinas. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió ese contrato y volvió a estatizar el servicio, que desde ese momento presta AySA. Dos décadas después, el agua y las cloacas de la Ciudad y de 26 distritos bonaerenses del conurbano volverán a quedar en manos privadas, a la espera de que se resuelva la etapa económica de la licitación.