El turismo cerró el fin de semana largo del Día del Trabajador con indicadores en baja. Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) determinó que el gasto total real —que incluye alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras— fue un 32,9% menor al del mismo feriado de 2025.

La cantidad de viajeros también retrocedió: 1.066.464 personas se desplazaron por el país, un 8% menos que el año anterior.

El informe fue categórico al describir el panorama: el cuarto fin de semana largo del año "mostró una desaceleración en la actividad turística", precisó que "se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja" y subrayó que "predominaron las escapadas de cercanía".

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Un feriado más corto explica parte de la caída

La comparación con 2025 tiene un matiz clave: el año pasado el feriado del 1° de mayo se extendió cuatro días gracias a un puente turístico decretado para el viernes 2 de mayo. En 2026, el 1° cayó viernes, lo que dejó un fin de semana de solo tres días. CAME advirtió que esa diferencia "marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar".

Sin embargo, si la comparación se hace contra el mismo feriado de 2023 —también de tres días—, el resultado es diferente: la cantidad de turistas creció un 16%.

La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025. El gasto diario por turista alcanzó los $110.181, con una retracción real del 1,6% respecto al año anterior, cifra que CAME describió como "reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros".

Destinos con eventos propios, los más dinámicos

La demanda no se distribuyó de forma pareja en el territorio. Según el relevamiento, "la principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados".

Los grandes centros turísticos sostuvieron su peso: "los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada".

El mayor dinamismo, en cambio, se registró en ciudades medianas con agenda propia. El informe destacó que "se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos": Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán.

En la provincia de Buenos Aires también tuvieron protagonismo localidades del interior bonaerense. CAME señaló que "hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales. Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires, o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales".

Pagos digitales, el único indicador en alza

En contraste con la caída generalizada del gasto real, el feriado marcó un "nuevo récord en el uso de medios de pago digitales". Las plataformas financieras volvieron a incidir en las decisiones de consumo: "las promociones bancarias y los reintegros con apps como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI volvieron a ser determinantes en la decisión de gasto, con descuentos del 20% en gastronomía y 6 a 12 cuotas sin interés en alojamientos y combustible".

En materia aérea, Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre el jueves y el viernes.

El acumulado y la mirada al invierno

En lo que va del año, los primeros cuatro fines de semana largos de 2026 sumaron 7.940.720 turistas y un gasto de $2.282.083 millones. Frente al mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 8,1%.

De cara a los próximos meses, desde CAME señalaron que "destinos de la Patagonia comenzaron a mostrar señales alentadoras para los próximos meses", y destacaron que "Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños para la temporada invernal, consolidando el peso del mercado internacional en destinos de nieve y anticipando una buena performance para el invierno".