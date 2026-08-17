El gasto turístico durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general San Martín tuvo una caída real del 6,3%, de acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pese a que la cantidad de viajeros creció respecto de 2023.

Según la entidad, se movilizaron 1.074.171 turistas en todo el país, un 24,2% más que en el mismo feriado de 2023, último antecedente comparable. El impacto económico directo alcanzó los $245.907 millones.

El mayor movimiento no se tradujo en más consumo. La estadía promedio bajó de 2,3 a 2 días, una reducción del 13%, mientras que el gasto diario promedio fue de $114.464 por persona, un 13,2% menor en términos reales que en 2023.

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Tandil, al frente de la ocupación hotelera

Dentro de la provincia de Buenos Aires, Tandil fue el destino con mejor desempeño: alcanzó una ocupación hotelera del 90% y recibió más de 10.000 turistas, con una agenda que combinó atractivos naturales y propuestas culturales.

Costa Atlántica, con demanda más moderada

El comportamiento fue distinto en la costa bonaerense. Mar del Plata registró una ocupación inferior al 50%, con estadías cercanas a los dos días y reservas resueltas, en muchos casos, sobre la fecha. Pinamar rondó el 45% de ocupación, también con predominio de escapadas breves. En Villa Gesell, la 30ª edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, ChocoGesell, funcionó como uno de los principales motores de movimiento turístico.

Turismo de cercanía en Chascomús y La Plata

Chascomús mostró un desempeño destacado dentro del turismo de cercanía, con una estadía promedio de tres días y dos noches —por encima del promedio general del feriado— y un gasto diario de $112.000 por persona. Junín y la Laguna de Gómez también se posicionaron como alternativas de escapada corta vinculadas a la naturaleza. En La Plata, el movimiento tuvo un perfil urbano y comercial, impulsado por las actividades del Día del Niño en centros comerciales, teatros y espacios culturales.

Una tendencia sostenida durante 2026

CAME viene observando este patrón a lo largo del año: viajes más cortos, decisiones de último momento y mayor selectividad al momento de gastar. En los siete fines de semana largos transcurridos en 2026, viajaron 11.448.694 turistas en todo el país, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario de $110.300. El impacto económico acumulado llegó a $3,08 billones. El feriado de San Martín aportó 1.074.171 viajeros y $245.907 millones a ese total, sosteniendo la tendencia de más visitantes pero con estadías más cortas y menor gasto real.