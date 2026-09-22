La canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) requiere un desembolso mensual de 268.405 pesos, cifra que representa el 14,6% del salario promedio registrado estimado. Este valor refleja el impacto directo que tienen las boletas de luz, gas, agua y el transporte público sobre el presupuesto de las familias.

Durante septiembre, el monto total del indicador experimentó una baja del 7,3% respecto del mes anterior. Esta caída se debió a que el descenso en el consumo de energía eléctrica y gas natural compensó los incrementos tarifarios, a pesar de que el transporte registró una suba del 2,4% en el mismo periodo.

Al comparar los datos con el año previo, el costo de la canasta se incrementó un 55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se estima en un 33%, ubicándose 22 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo.

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El informe

La información surge del informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), que procesó la Agencia Noticias Argentinas. El estudio indica que desde diciembre de 2023 el costo de los servicios subió un 867%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 254%.

En el desglose por rubros, el gasto en transporte explica el 47% de la canasta y se presenta como el ítem de mayor consideración, requiriendo un desembolso de 126.689 pesos por mes. En tanto, la factura eléctrica para un usuario sin subsidios se ubicó en 49.770 pesos, la de gas en 49.370 pesos y el servicio de agua potable en 42.576 pesos.

Respecto al nivel de cobertura estatal, el reporte señala que los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren el 54% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante. Sobre las perspectivas futuras, el análisis indica que el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta una reducción de los subsidios a la energía y al transporte de 0,11 puntos del PIB. La meta oficial busca que la cobertura promedio del costo de abastecimiento supere el 88% en 2027.