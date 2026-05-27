El Fondo Monetario Internacional (FMI) le sugirió a Javier Milei avanzar en una reforma tributaria integral que implicaría un aumento de lo que pagan hoy por el monotributo los cuentapropistas e informales, y también que más trabajadores formales, en relación de dependencia, paguen el impuesto a las ganancias.

El pedido de organismo está incluido en un tramo del Staff Report del Fondo titulado “Argentina: temas seleccionados”, difundido luego de la revisión del acuerdo vigente con Argentina que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares, que a su vez engrosaron las reservas del Banco Central.

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El objetivo del FMI respecto de la reforma es mejorar la recaudación de impuestos, afectada por la caída del consumo y la baja actividad económica, y va en contra de las recetas que hasta ahora manejó Milei, centradas en general en una baja -selectiva- de tributos, como el impuesto a los bienes personales-.

Contra esa mirada, el FMI busca que la Argentina mejore su recaudación en un 3,3% del PBI. Para lograrlo, según la receta que sugirió el organismo, el Gobierno deberá hacer que el 20 por ciento de los trabajadores paguen Ganancias, cuando actualmente lo hace el 1 por ciento, además de “alinear” el monotributo con el régimen general.

Contra la mirada oficial

El esquema supondría un impacto directo a los trabajadores que pasarían a pagar ganancias y que se sumarían al que ya sufrieron a principios del mandato de Milei cuando el Presidente, en contra de una promesa de campaña y de un voto como diputado, reimpuso el cobro de la cuarta categoría de ese impuesto, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.

En paralelo, el “alineamiento” del monotributo con el régimen general, que tendría un impacto fiscal del 1% del PBI, implicaría una suba muy importante para la franja de emprendedores y empleados que pagan este tributo, que además es la que más está creciendo, a expensas de los trabajadores formales.

El gobierno había amagado con una reforma del monotributo en noviembre del año pasado, pero después dio marcha atrás y la dejó sin efecto. Ahora, el pedido del Fondo llega en un contexto marcado por el reciente anuncio sobre la baja de las retenciones a las exportaciones de granos. (DIB)