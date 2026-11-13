El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro en agosto. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 13.640 puestos de trabajo registrados respecto de julio, en un escenario de caída del empleo asalariado tanto en el sector privado como en el público.



En contraste, el monotributo incorporó 19.046 inscriptos, su mayor crecimiento mensual de los últimos 19 meses. Este crecimiento se explica por el monotributo que avanzó 0,9%, que compensó las caídas del monotributo social de 1,2% y 2.547 personas menos y del trabajo autónomo, que cayó 0,2% y tuvo una disminución de 808 personas.

La caída del empleo formal se explica principalmente por el retroceso del sector privado, que perdió 7.573 puestos de trabajo en agosto, una baja mensual del 0,12%. Con ese resultado, acumuló 15 meses consecutivos de contracción, desde junio de 2025, con una pérdida neta de alrededor de 150.000 empleos durante ese período.

El deterioro también alcanzó al sector público, que registró 5.420 trabajadores menos (-0,16%), y al personal de casas particulares, con una reducción de 647 puestos (-0,15%).

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En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,6% (equivalente a 157,800 trabajadores menos). Se registraron caídas en el sector asalariado privado (-2,1%, 132.000 personas menos) y en el sector público (-0,8%, 28.100 trabajadores menos)

Sin embargo, el trabajo independiente tuvo una expansión del 1,1% frente a agosto de 2025, lo que representó un aumento de 31.400 personas. Al interior de este grupo, la cantidad de aportantes al Monotributo aumentó en 3,4% (73.100 personas más), la mayor alza del año.

La industria y el comercio, entre los sectores más afectados

La caída del empleo privado volvió a concentrarse en la industria y el comercio, que en conjunto perdieron cerca de 7.000 puestos durante agosto. Ninguna de las restantes actividades logró compensar esas bajas.

La situación industrial es particularmente significativa: acumula 22 meses consecutivos de retroceso del empleo formal. En los últimos tres años, el sector perdió casi 100.000 puestos de trabajo, una reducción superior al 8%.

Según el análisis de la evolución sectorial incluido en el informe de la Secretaría de Trabajo, la fase contractiva iniciada en junio de 2025 alcanzó a cinco actividades que representan el 63% del empleo asalariado privado: comercio, industria, servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, e intermediación financiera.

La comparación con noviembre de 2023 refleja la magnitud del retroceso del mercado laboral. Desde entonces, se destruyeron 386.232 empleos formales en el conjunto de las modalidades registradas, de acuerdo con los datos difundidos sobre la evolución del SIPA.

En el sector privado, la pérdida acumulada de puestos asalariados registrados alcanza los 274.339 desde el inicio de la actual gestión, según un relevamiento de Politikon Chaco. Frente a agosto de 2025, la reducción fue de 132.008 trabajadores, equivalente a una caída interanual del 2,1%.

El empleo público también continúa en retroceso y acumula una reducción cercana a los 90.000 puestos durante la actual gestión. En tanto, el trabajo registrado en casas particulares permanece relativamente estabilizado desde comienzos de 2025, aunque se ubica un 11% por debajo de los niveles de fines de 2019.

Fuente: Agencia DIB