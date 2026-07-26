El empleo registrado retrocedió en 141.700 puestos durante el último año, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), una caída que las altas en el monotributo no lograron compensar.

Un derrumbe que se profundiza desde 2023

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la pérdida asciende a 329.600 puestos de trabajo registrados, entre el sector público y privado, de acuerdo con el mismo relevamiento.

Monotributo e informalidad

En el mismo período, el monotributo sumó apenas 49.500 nuevos adherentes, un ritmo que no alcanza a cubrir la salida del empleo asalariado. El informe remarca además que el 85% de los nuevos ocupados —201.000 de un total de 238.000— se insertó en la informalidad.

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Menos aportantes, más beneficiarios

El desplazamiento hacia el monotributo y la informalidad golpea al sistema contributivo: el IAG contabilizó 622.300 aportantes menos frente a 426.261 nuevos beneficiarios. Al comparar 2023 con marzo de 2026, los aportantes totales cayeron 5,7%, mientras que los beneficiarios crecieron 6,2%. El reporte también señala el impacto en las asignaciones familiares, recortadas por la caída del empleo registrado y por las restricciones oficiales a las prestaciones no contributivas.

Salarios reales, todos en baja

La calidad del empleo no es el único indicador negativo: los ingresos reales también retroceden. Según el mismo informe, en mayo todos los sectores registraron caídas mensuales: el sector privado registrado bajó 0,1%, el sector público nacional 0,6% y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) 1,0%.

La comparación con el promedio de 2023 exhibe una caída mayor: el salario del sector público nacional acumula una pérdida real de 38,5% y el SMVM, de 41,1%. El sector privado registrado, que había mostrado una leve mejora en abril, volvió a caer en mayo y acumula una baja interanual de 2,9% frente al mismo mes de 2025.