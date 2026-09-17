La tasa de desempleo llegó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026, según informó el INDEC, el nivel más alto desde 2021. El dato llegó acompañado de una suba de la informalidad laboral y de un aumento de la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo.

Más gente sale a buscar trabajo

La tasa de actividad, que mide a la población económicamente activa sobre el total de habitantes, se ubicó en 48,9% entre abril y junio, con una suba interanual de 0,8 puntos porcentuales que el organismo consideró estadísticamente significativa. La tasa de empleo, en tanto, llegó al 45%.

Pese al salto en el desempleo —que subió 0,3 puntos respecto del mismo trimestre de 2025 y 0,1 puntos frente al primer trimestre de este año—, el INDEC aclaró que tanto la tasa de empleo como la de desocupación no mostraron variaciones estadísticamente significativas en la comparación interanual.

Un punto más de informalidad

El deterioro de las condiciones laborales fue uno de los datos centrales del informe. La informalidad aumentó un punto porcentual frente al mismo período de 2025, una variación que el organismo sí consideró significativa.

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El cuentapropismo gana terreno

Dentro del universo de trabajadores informales también cambió la composición interna: la participación de quienes trabajan por cuenta propia pasó del 34,3% al 37,3%, una suba de tres puntos porcentuales en apenas un año.

El interior del país, más golpeado

La foto laboral no fue pareja en todo el territorio. En los aglomerados urbanos del interior, la desocupación trepó 1,3 puntos y llegó al 7,6%, mientras que la subocupación demandante —quienes trabajan menos horas de las que quieren y buscan trabajar más— creció 0,9 puntos hasta el 9,1%.

El segundo trimestre de 2026 deja así un mercado laboral con más gente participando activamente, pero también con más desempleo e informalidad, y con un deterioro más marcado fuera de los grandes centros urbanos.