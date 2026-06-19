El encarecimiento de las tasas de interés y la reducción de los plazos de financiamiento comenzaron a enfriar este año el mercado hipotecario de viviendas que había mostrado una fuerte expansión durante 2025. Y por eso solo en mayo cayó un 54% el número de hipotecas en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a datos del Colegio de Escribanos a los que accedió Agencia DIB, durante el pasado mes se registraron 910 ventas por medio de créditos hipotecarios, sobre un total de 9.068 actos.

La caída interanual del 54% de las transacciones con esta herramienta respecto al mismo mes del año pasado, marcan una realidad que desde el sector vienen advirtiendo: un mercado que no repunta. En comparación con abril, también se verificó una disminución, pero de 11 puntos.

“Los números registrados en mayo representan un llamado de atención. Por un lado, muestran un dato objetivo, que es la caída en la cantidad de hipotecas, una variable clave para el funcionamiento del mercado”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi.

En los primeros cinco meses de 2026 mediante hipotecas se registraron 5.687 operaciones, un 32% menos que en el mismo período que el año anterior. “Existe un factor importante relacionado con el ánimo y la confianza de los inversores. Sobre ese aspecto deberán trabajar todos los actores del mercado y las autoridades para sostener el clima de operaciones que se venía observando desde agosto de 2024”, agregó Longhi.

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Aunque los especialistas aseguran que las condiciones para comprar una propiedad son favorables, las restricciones de financiamiento limitan el acceso de gran parte de la clase media. De hecho, uno de los principales problemas no pasa únicamente por los ingresos de los solicitantes, sino por los requisitos de ahorro previo. Actualmente, la mayoría de las entidades exige contar con al menos un 25% del valor de la propiedad para acceder al préstamo.

En lo que respecta a la cantidad de compraventas, durante mayo en la provincia de Buenos Aires se registraron 9.068. La cifra representó un descenso interanual del 23% respecto a las 11.790 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025. Pero también hay una baja de 9 puntos frente a abril, cuando se habían contabilizado 9.999 escrituras.

En los primeros cinco meses de 2026, el total de operaciones llegó a 44.294, contra 45.635 del año anterior, lo que marca una merma de casi 3%. Si se toma el total de operaciones de este año hasta el momento, sólo el 13% se hicieron a través de créditos hipotecarios. Muy lejos, esa cifra, de la de 2017 cuando el mercado llegó a concretar el 24% de las ventas mediante esta herramienta.

Cabe recordar que el año pasado arrojó muy buenas cifras en la venta de propiedades, y cerró como los mejores doce meses de la última década.

Fuente: Agencia DIB