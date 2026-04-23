El consumo siguió en baja en supermercados y centros de compras y también se reflejó en el canal mayorista, en un escenario marcado por subas nominales de facturación que no lograron revertir la caída en términos reales.

En la comparación interanual a precios constantes, las ventas en supermercados bajaron 3,1%, mientras que en los centros de compras retrocedieron 2,1%. Los autoservicios mayoristas también cerraron en negativo, con una merma del 1,2% frente al mismo mes del año pasado, informó el Indec.

En valores corrientes, los supermercados alcanzaron ventas por $2,21 billones, con una suba nominal del 23,5%. Los mayoristas totalizaron $329.001 millones, con un incremento del 23,6%, y los shoppings llegaron a $495.867 millones, con una mejora del 17,9%. Todos incrementos por debajo de la inflación.

Sin recuperación sostenida

En la comparación mensual desestacionalizada, las ventas en supermercados mostraron una suba de 0,3%. Sin embargo, el dato no alcanzó para revertir la tendencia negativa frente al mismo período de 2025.

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Entre los rubros con mayores aumentos nominales se destacaron carnes, con 46,9%, y frutas y verduras, con 37%.

El informe también indicó que las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las operaciones, consolidándose como principal vía de financiamiento del consumo cotidiano.

Mayoristas: foco en productos esenciales

Los autoservicios mayoristas registraron una baja mensual del 0,7%, aunque en el acumulado anual lograron una leve mejora del 0,1%.

Dentro de ese canal, el rubro almacén explicó el 42,6% de las ventas, seguido por artículos de limpieza y perfumería, con 26,4%. El comportamiento refleja una demanda concentrada en bienes básicos y búsqueda de precios más convenientes.

Además, el rubro carnes mostró un aumento nominal del 62,2%, uno de los mayores incrementos dentro del sector.

Centros de compras: caída en consumos no esenciales

Los shoppings mostraron una retracción mensual del 1,8% y una caída acumulada anual del 1,1%.

La mayor participación de ventas estuvo en indumentaria, calzado y accesorios, con el 46,9%, seguida por el patio de comidas, con 19,9%. Aun así, el informe reflejó que el consumo vinculado al ocio y bienes no esenciales continúa resentido.

En el acumulado del año, los supermercados retrocedieron 2,1%, los autoservicios mayoristas avanzaron 0,1% y los centros de compras cayeron 1,1%, lo que confirma que la recuperación del consumo todavía no logra consolidarse.