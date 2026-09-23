Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras mostraron una marcada disparidad durante julio, según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras que los shoppings lograron una recuperación, los otros canales de comercialización continúan en terreno negativo.

En los supermercados, las ventas descendieron 2,1% en comparación con julio del año pasado. Este resultado marca el séptimo mes consecutivo de retroceso, acumulando una variación negativa del 2,7% en lo que va del año. Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los 2.591 millones de pesos, con un ticket promedio de 34.981 pesos por compra. Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron carnes (39,5%), verdulería y frutería (30,6%) y bebidas (27,7%).

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Por su parte, los autoservicios mayoristas registraron una caída del 1,1% interanual, encadenando seis meses consecutivos a la baja. En este segmento, las ventas totales sumaron 401 millones de pesos, destacándose los aumentos en los grupos de lácteos (35,9%) y almacén (29,6%). El ticket promedio en este sector alcanzó los 47.535 pesos.

A contramano de esta tendencia, los centros de compras fueron la excepción al registrar un incremento del 1,9% en julio, siendo esta la segunda expansión del año. Pese a este dato positivo, el acumulado anual todavía refleja una variación negativa del 2%. Las ventas totales en este sector llegaron a los 707 millones de pesos.