El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en agosto una caída del 1,1% en la comparación interanual. Según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el sector también experimentó una retracción desestacionalizada del 0,8% respecto de julio.

De este modo, el indicador volvió a terreno negativo tras el leve repunte observado durante julio. Actualmente, el consumo se mantiene en niveles comparativamente bajos en términos de la historia reciente, ubicándose un 2,1% por debajo del máximo registrado a comienzos de 2025.

En materia de precios, agosto mostró una nueva desaceleración inflacionaria al marcar un incremento mensual del 1,7%, frente al 2,1% de julio, con una variación interanual del 33,5%. Desde la entidad gremial empresarial remarcaron que la continuidad en la baja de la inflación resulta fundamental para recomponer los ingresos reales y volver a impulsar la capacidad de consumo de los hogares en los próximos meses.

El informe de la CAC destacó la heterogeneidad entre el consumo y la actividad económica general. Mientras que en 2024 ambas variables cayeron a la par y en 2025 acompañaron la recuperación, en 2026 se observan diferencias. En junio, último dato disponible del Estimador Mensual de Actividad Económica, la actividad subió un 2,7% interanual mientras que el consumo retrocedió un 1,2%.

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Al analizar los rubros específicos durante agosto, se observaron dinámicas mixtas. En cuanto a los bienes de consumo masivo, los datos de julio arrojaron una retracción interanual del 2,6%, aunque mostraron un rebote mensual del 4,2% desestacionalizado en relación con junio.

Indumentaria y calzado: Creció un 4,9% interanual (+0,3 p.p. de aporte al índice general), favorecido por una baja base de comparación respecto a agosto de 2025.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: Avanzó un 4,8% interanual (+0,9 p.p.), impulsado principalmente por un incremento en la demanda eléctrica.

Transporte y vehículos: Se desplomó un 11,4% interanual (-1,5 p.p.), arrastrado por la caída del 18,6% en el patentamiento de automóviles.

Recreación y cultura: Retrocedió un 8,2% interanual (-0,7 p.p.), manteniendo un desempeño irregular en lo que va del año.

Resto de rubros: Registraron una caída interanual del 0,2% (-0,1 p.p.), ubicándose en niveles apenas superiores a los de agosto de 2019.

Por último, la CAC advirtió sobre el enfriamiento del crédito a los hogares. Tras el marcado repunte observado en 2024 y 2025, durante 2026 las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios han ingresado en un leve pero constante retroceso. Esta dinámica impacta directamente sobre la demanda de bienes durables, como autos y electrodomésticos, que muestran caídas en lo que va del año. En contraste, los créditos hipotecarios sostienen una trayectoria ascendente pero moderada, lo que permite mantener los niveles de escrituración de inmuebles.