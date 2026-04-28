El escenario para el consumo en Argentina continúa mostrando señales de alerta. Según el último relevamiento de la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída del -5,1% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra marca una tendencia preocupante para el primer trimestre del año, que acumula una retracción del -3,1% (YTD).

A pesar de que el indicador mensual muestra un repunte del +6,1% respecto a febrero de 2026, este incremento se atribuye principalmente a la estacionalidad del mes y no a una recuperación real del poder adquisitivo, que sigue golpeado por una inflación interanual del 32,6%.

El informe detalla que el ajuste en los hogares ha sido selectivo pero profundo. La canasta de Limpieza de Ropa y Hogar lideró las pérdidas con un desplome del -12,0% en la comparación interanual. Le siguen los productos Perecederos, con una baja del -9,7%, y el rubro de Desayuno y Merienda, que cayó un -8,2%.

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Variaciones

Otros rubros con variaciones destacadas en marzo 2026 vs. marzo 2025 fueron Higiene y Cosmética, -5,0%; Impulsivos (compras no planificadas), -4,3%; Alimentación, -4,0%; Bebidas sin Alcohol, -1,4%.

Las Bebidas con Alcohol fueron la única categoría con signo positivo, con un crecimiento del +2,6%.

En el acumulado del año, el rubro de Alimentación logra mantenerse apenas en terreno positivo con un +0,8%, mientras que Bebidas sin Alcohol arrastra la peor parte del 2026 con una caída acumulada del -7,3%.

Disparidad entre canales de venta

El comportamiento de los consumidores ha sido dispar según el lugar de compra. Los Supermercados de cadena sufrieron una fuerte contracción del -7,0% interanual. Por su parte, el canal Mayorista registró la caída más estrepitosa del informe, con un -8,8%.

En la otra vereda, el E-commerce continúa consolidándose como la alternativa de mayor crecimiento, con un salto del +34,3% interanual en marzo y un acumulado anual del +31,3%. Las Farmacias también mostraron una leve resiliencia con una suba del +0,9% en el mes.

Contexto económico

Los indicadores económicos que acompañan el reporte ayudan a entender la retracción. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 3,4%, lo que eleva el acumulado de 2026 al 9,4% en solo tres meses.

Con una tasa de pobreza del 28,2% y un desempleo del 7,5% (al cierre del Q4 2025), el margen de maniobra de las familias argentinas se ve severamente limitado, lo que impacta directamente en las góndolas de todo el país.

Fuente: Agencia DIB