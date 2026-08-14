El Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido formal de informes al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por la suspensión de unos 300 trabajadores de Granja Tres Arroyos, según un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria.

A fines de julio la empresa tomó la decisión de suspender toda la actividad en su planta de Pinazo durante agosto, medida acordada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y que incluyó el pago parcial de los salarios.

Preocupación por 300 familias

El proyecto expresa la preocupación de los ediles del oficialismo por una medida que, sostienen, afecta de manera directa a alrededor de 300 familias del distrito.

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Según el texto de resolusión aprobado en la sesión de ayer, la caída de ingresos de los trabajadores "repercute no sólo sobre la economía de cada hogar, sino también sobre el comercio, los servicios y la actividad económica del distrito".

Desde Fuerza Patria remarcaron además que la preservación del empleo es una prioridad para el desarrollo económico y social de Pilar, y que el Concejo "no puede permanecer ajeno ante situaciones que comprometen el empleo y la producción local", al tratarse de una cuestión de interés público para toda la comunidad.

Seguimiento, fiscalización y diálogo

El artículo central del proyecto solicita a las dos carteras laborales que informen las acciones de seguimiento, fiscalización y conciliación que estén llevando adelante respecto de la situación de los trabajadores de la planta de Pinazo.

La suspensión que motivó el pedido

La medida que originó el proyecto había sido comunicada por la empresa a fines de julio y rige desde el 3 hasta el 30 de agosto, sin actividad operativa ni de faena en la planta. Los trabajadores, explicaron a Pilar de Todos, percibirán durante ese período un porcentaje del salario, en un esquema pactado con el sindicato para evitar una alternativa más gravosa, como la que se había aplicado en otra planta del mismo grupo empresario.

Además de la suspensión, la empresa arrastra una deuda salarial que, según trabajadores consultados por este medio, ya supera los dos meses, a lo que se suma el aguinaldo pendiente. El conflicto de fondo se remonta a fines de 2024, cuando la firma inició un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones tras el cierre del mercado chino por un brote de gripe aviar.

A quién se dirige la resolución

El proyecto dispone además que se remita copia del texto al Ministerio de Trabajo bonaerense, a la Secretaría de Trabajo nacional, al STIA y a la propia empresa Granja Tres Arroyos, de manera que las cuatro partes involucradas en el conflicto tomen conocimiento formal de la postura del Concejo Deliberante.