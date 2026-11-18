El camión de Pastas y Lácteos de Precios Justos recorrerá siete barrios de Pilar el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, en dos jornadas impulsadas por Peronismo Militante Pilar.

La propuesta consiste en la venta de pastas y lácteos a precios accesibles en distintos puntos del distrito, con paradas en Villa Morra, Los Grillos, Manuel Alberti, Nuestra Señora del Pilar, Santa María, Pilarica y Río Luján.

Según informó la agrupación, la iniciativa busca “acompañar la economía de las familias y facilitar el acceso a productos esenciales de consumo cotidiano”.

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Viernes 20 de noviembre: Villa Morra, Los Grillos y Manuel Alberti

La primera jornada tendrá tres paradas:

Villa Morra: Juan B. Justo y Soler, de 8:30 a 10:30 hs.

Los Grillos: Lavalle y Balcarce, de 11 a 13:30 hs.

Manuel Alberti: Plaza Santa María y Newbery, desde las 14 hs.



Lunes 23 de noviembre: cuatro paradas en el distrito

La segunda jornada se desarrollará en cuatro puntos:

Nuestra Señora del Pilar: Maipú 1800, de 9 a 10 hs.

Santa María: Pedernera y Melo, de 10:30 a 11:30 hs.

Pilarica: de 12 a 13:30 hs. [CONFIRMAR punto exacto: la gacetilla no lo informa]

Río Luján: Plaza Caracas, entre Terrada y Condarco, desde las 14 hs.



Quienes paguen con Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de reintegro, sujeto a los topes y condiciones de la promoción.