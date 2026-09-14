Esta semana llegará una nueva recorrida del camión de lácteos y pastas a precios populares que se desplegará en los barrios de Pilar.

La iniciativa cuenta con la organización del espacio Peronismo Militante de Pilar y se desarrollará este próximo miércoles 16 de septiembre acercando productos a precios populares.

El recorrido incluirá paradas en los barrios Nuestra Señora del Pilar, Santa María, Agustoni y Villa Morra.

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Según consignaron los organizadores detallaron que en Nuestra Señora del Pilar el camión se emplazará en la calle Maipú 1800 entre las 8.30 y las 9.30; mientras que en Santa María se lo podrá encontrar en Pedernera y Melo en el horario de 10 a 11.

En tanto, en Agustoni los vecinos se podrán acercar a Santo Domingo y Nicaragua entre las 11.30 y las 13:30 hs.

La última parda será en Juan B. Justo y Soler en Vill Morra desde las 14 horas y hasta agotar el stock de mercadería.

“La propuesta busca acercar alimentos a precios accesibles a las familias de los barrios de Pilar, facilitando el acceso a productos de primera necesidad”, destacaron los organizadores.

Además, completaron que quienes abonen con Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de reintegro, con tope, de acuerdo con las condiciones vigentes de la promoción.

