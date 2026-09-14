El camión de pastas y lácteos a precios populares recorrerá barrios de Pilar
La iniciativa se desplegará este miércoles en cuatro puntos del distrito. Se podrán aprovechar también descuentos con Cuenta DNI.
Esta semana llegará una nueva recorrida del camión de lácteos y pastas a precios populares que se desplegará en los barrios de Pilar.
La iniciativa cuenta con la organización del espacio Peronismo Militante de Pilar y se desarrollará este próximo miércoles 16 de septiembre acercando productos a precios populares.
El recorrido incluirá paradas en los barrios Nuestra Señora del Pilar, Santa María, Agustoni y Villa Morra.
Según consignaron los organizadores detallaron que en Nuestra Señora del Pilar el camión se emplazará en la calle Maipú 1800 entre las 8.30 y las 9.30; mientras que en Santa María se lo podrá encontrar en Pedernera y Melo en el horario de 10 a 11.
En tanto, en Agustoni los vecinos se podrán acercar a Santo Domingo y Nicaragua entre las 11.30 y las 13:30 hs.
La última parda será en Juan B. Justo y Soler en Vill Morra desde las 14 horas y hasta agotar el stock de mercadería.
“La propuesta busca acercar alimentos a precios accesibles a las familias de los barrios de Pilar, facilitando el acceso a productos de primera necesidad”, destacaron los organizadores.
Además, completaron que quienes abonen con Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de reintegro, con tope, de acuerdo con las condiciones vigentes de la promoción.