El Gobierno nacional mantuvo en $ 70.000 el valor del bono adicional para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo para el mes de febrero. De esa manera, el bono se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024, con una inflación acumulada en el medio de 180%.

Esta decisión oficial es una de las herramientas que utiliza el Gobierno de Javier Milei para sostener el superávit fiscal.

Casi $ 430.000

La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $ 359.219,42, con un ajuste de 2,84% por la inflación de diciembre. Si se suma el bono de $ 70.000 el monto total asciende a $ 429.219,42.

Por la medida del Gobierno, quienes cobren por encima de la jubilación mínima tendrán un incremento de 2,84% de bolsillo, pero los que están por debajo solo logren una mejora de 2,3%.

Decreto 65

La decisión se formalizó a través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas.



De acuerdo con la normativa, quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado cobrarán la totalidad de los $ 70.000.

Para aquellos que superen dicho haber mínimo, el bono consistirá en una suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el monto máximo del bono.

