Desde esta jornada entró en vigencia un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización alcanza a 104 líneas y establece una suba inicial del 31%, como parte de un esquema escalonado que tendrá una segunda etapa de ajuste en marzo.

La medida fue presentada en audiencia pública por la Secretaría de Transporte y contempla un incremento del 31,35% en este primer tramo. Con la actualización prevista para el mes de marzo, el aumento acumulado será del 41,46% respecto de los valores que regían hasta ahora.

Con este nuevo esquema, el boleto mínimo pasó a costar $650 para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada. En el caso de quienes no tengan la tarjeta nominalizada, el valor del pasaje es sensiblemente mayor.

Beneficios que continúan vigentes

El aumento no modifica los esquemas de descuentos ya existentes. Se mantiene la Tarifa Social, que otorga un 55% de descuento a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados.

También continúa en funcionamiento la Red SUBE, que aplica descuentos en combinaciones realizadas dentro de un período de dos horas y alcanza a colectivos, trenes y subtes del AMBA.

Líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario

El incremento impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el área metropolitana. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 57, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, además de muchas otras que prestan servicio en el AMBA.

Cuánto cuesta el boleto tras el aumento

El valor del pasaje varía según la distancia recorrida y si la tarjeta SUBE se encuentra registrada o no.



Tarifas vigentes desde el 18 de febrero



• 0 a 3 km: $650 | Sin SUBE registrada: $1.033,50

• 3 a 6 km: $724,09 | Sin SUBE registrada: $1.151,30

• 6 a 12 km: $779,87 | Sin SUBE registrada: $1.239,99

• 12 a 27 km: $835,71 | Sin SUBE registrada: $1.328,78

• Más de 27 km: $891,16 | Sin SUBE registrada: $1.416,94

Tarifas desde el 16 de marzo

• 0 a 3 km: $700 | Sin SUBE registrada: $1.113

• 3 a 6 km: $779,78 | Sin SUBE registrada: $1.239,85

• 6 a 12 km: $839,86 | Sin SUBE registrada: $1.335,38

• 12 a 27 km: $899,99 | Sin SUBE registrada: $1.430,98

• Más de 27 km: $959,71 | Sin SUBE registrada: $1.525,94