Con el comienzo del ciclo lectivo cada vez más cerca, el Banco Provincia lanza una serie de promociones destinadas a “acompañar a las familias en las compras imprescindibles para el regreso a las aulas”, destacaron desde la entidad.

Así, anunciaron que durante febrero, se brindarán distintos beneficios con las tarjetas de crédito, la app Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico, Provincia Compras, que abarcan rubros clave como indumentaria, librerías comerciales, librerías de texto, ópticas y jugueterías.

Puede interesarte

En el caso de las tarjetas de crédito VISA y Mastercard emitidas por el banco, las y los clientes pueden acceder a ahorros y planes de financiación en comercios adheridos de toda la provincia. Para las compras de indumentaria escolar y artículos de casas de deportes, el beneficio contempla hasta un 20% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés.

En tanto, las jugueterías y librerías comerciales ofrecen hasta un 10% de ahorro y financiación disponible en hasta 4 cuotas sin interés. A su vez, las ópticas y librerías de texto permiten abonar en hasta 4 cuotas sin interés, una opción pensada para la compra de anteojos recetados y libros escolares.

El portal Provincia Compras también forma parte de la campaña de vuelta a clases y en febrero ofrece dos acciones espaciales: del 10 al 12 habrá 18 cuotas sin interés y del 24 al 26 habrá 12 cuotas sin interés, en productos seleccionados de toda tienda. La oferta está disponible para todas las personas que operan con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia y promete ser una alternativa para quienes prefieren realizar sus compras online.

Por otro lado, quienes utilicen Cuenta DNI pueden acceder en febrero a un ahorro del 10% en librerías adheridas, un beneficio que busca aliviar los gastos asociados a útiles y textos escolares. Esta promoción se suma a las ya habituales propuestas de la app, que continúa ampliando su presencia en comercios de cercanía.

Finalmente, el programa Me Sumo se integrará a la iniciativa con una acción especial: entre el 9 y el 12 de febrero se ofrecerá un 30% de ahorro en puntos sobre los canjes del rubro Vuelta a Clases, lo que permitirá obtener productos con un menor costo en términos de puntos acumulados.

“Con esta batería de beneficios, Banco Provincia busca apoyar a las familias bonaerenses en uno de los períodos de mayor demanda de consumo del año, y así facilitar el acceso a productos escolares esenciales mediante diferentes modalidades de ahorro y financiación”, completaron.

Una por una, todas las promos de la vuelta a clases:

TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD

Indumentaria. Descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc.

Ópticas: 4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas.

Librerías y jugueterías comerciales: 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro.

Librerías de texto: 4 cuotas sin interés, todos los días.

Especial indumentaria y casas de deportes: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.

Especial Authogar: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por transacción.

CUENTA DNI

Librerías de Texto: 10% de descuento sin tope, los lunes y martes.

Comercios de barrio: 20% de ahorro, todos los viernes, con tope de $5.000 por semana. Este beneficio incluye todos los rubros, por lo que se puede aprovechar en librerías comerciales.

PROVINCIA COMPRAS

18 cuotas sin interés, del 10 al 12 de febrero.

12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero.

MESUMO

30% de ahorro en el canje de puntos en los rubros de Vuelta a Clases.