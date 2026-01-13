El Banco Nación (BNA) digitalizó el proceso de evaluación y aprobación de los créditos hipotecarios en el arranque de 2026, en medio del crecimiento sostenido del segmento en los últimos dos años.

De esta manera, los clientes podrán iniciar su solicitud, cargar la documentación y recibir una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin necesidad de concurrir a una sucursal, a través del sitio institucional y de la plataforma “+Hogares con BNA”.

En este sentido, desde la entidad aclararon que “las solicitudes se gestionan mediante este circuito digital, que además permite a quienes ya cuentan con crédito aprobado elegir viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario”.

Asimismo, remarcaron que “el sistema también funciona como un nuevo canal para inmobiliarias, facilitando la publicación de propiedades con compradores que ya tienen financiamiento disponible”, en un comunicado.

Al valorar la digitalización, el BNA puntualizó que “este esquema centraliza el análisis de todas las solicitudes en un equipo especializado que acompaña al cliente durante todo el proceso, siendo la única instancia presencial la firma de la escritura en la sucursal seleccionada”.

En este marco, destacaron que “con esta iniciativa, el Banco Nación consolida su posición como principal actor del mercado hipotecario y profundiza su rol en la reactivación del crédito para la vivienda en la Argentina, impulsando un modelo más ágil, accesible y federal”.

La entidad bancaria acumula más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados, siendo el mayor impulsor de la reactivación de los préstamos, en el marco del programa “+Hogares”, que fue lanzado en mayo de 2024.

Los créditos hipotecarios, incluyendo los ajustables por inflación (UVA), se consolidaron durante 2025 como el segmento de mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado y el único que se expandió en términos reales, según reveló recientemente un informe de la consultora First Capital Group.