El Banco Central (BCRA) intensificó su estrategia de acumulación de reservas en el comienzo de octubre y ya compró 340 millones de dólares en las primeras siete ruedas del mes. La entidad aprovechó un escenario de menor presión compradora sobre el dólar para incrementar sus intervenciones en el mercado cambiario, tras haber registrado en septiembre el menor saldo mensual de adquisiciones del año.

La aceleración quedó reflejada en la última jornada, cuando el organismo sumó otros 69 millones de dólares, equivalentes al 10,5% del volumen operado. De esta manera, casi triplicó los 112 millones de dólares que había adquirido durante las primeras siete ruedas de septiembre y alcanzó el 71,8% de las compras que había acumulado durante todo el mes pasado. Esta diferencia se registró incluso con una caída del volumen operado, ya que el monto negociado se redujo un 20%, al pasar de 4.557 millones a 3.643 millones de dólares.

Con el saldo actual, el BCRA necesitaría comprar apenas unos 2 millones de dólares por rueda durante el resto de octubre para igualar o superar las adquisiciones de septiembre, que totalizaron 473 millones de dólares. En el mercado financiero circula la versión de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habría recomendado acelerar la acumulación de reservas, hipótesis que coincide con el cambio de ritmo mostrado por la entidad en las últimas jornadas.

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Un informe de Invertir en Bolsa (IEB) difundido por DIB planteó que el Banco Central podría incrementar las compras de divisas para luego vendérselas al Tesoro Nacional, que necesita reunir dólares para afrontar sus compromisos. El documento señaló que el Ministerio de Economía no ofrece el bono AO29 desde agosto y tampoco lo incluyó en la próxima licitación, pese a conservar un remanente de unos 800 millones de dólares por colocar.

Según el análisis, una de las razones sería evitar convalidar tasas cercanas al 12%, por encima del 8,3% al 8,7% de emisiones anteriores. De acuerdo con el informe, el Tesoro necesitaría comprar un total de 10.700 millones de dólares y todavía le faltarían unos 2.900 millones si destinara todo el excedente actual a ese objetivo. No obstante, la alternativa de reforzar las compras del BCRA no necesariamente implicaría una mayor presión sobre el tipo de cambio, debido a la oferta de divisas que se espera para el cuarto trimestre, estimada en 13.600 millones de dólares.