Más de la mitad de los hogares argentinos —el 52%— se ubica en la clase baja, según un relevamiento de la Consultora W sobre la estructura social del país. El dato surge de sumar dos segmentos: el 30% que corresponde a la clase baja no pobre y el 22% que integra la clase baja en situación de pobreza, este último con un ingreso promedio de $1.000.000 por hogar.

Un promedio que no representa a la mayoría

El ingreso familiar promedio en la Argentina alcanzó los $2.800.000 netos, de acuerdo con el mismo informe. Sin embargo, ese número no refleja la realidad de la mayoría de los hogares: el 78% percibe ingresos por debajo de esa cifra, lo que evidencia una fuerte concentración del ingreso en la parte alta de la pirámide.

Cómo se ordena la pirámide social

El estudio divide a la sociedad argentina en cinco estratos. En la base están los hogares de clase baja en pobreza, que necesitan un ingreso de referencia de $1.000.000 mensuales y representan el 22% del total. Por encima se ubica la clase baja no pobre, con un piso salarial de $1.500.000 por hogar y una participación del 30%, lo que la convierte en el segmento más numeroso de todos.

Puede interesarte

La clase media baja agrupa al 26% de los hogares, con ingresos que arrancan en $2.500.000 mensuales. Más arriba, la clase media alta concentra al 17% de la población, con salarios de entre $4.500.000 y $6.500.000.

La cúpula, apenas el 5%

En el extremo superior de la pirámide, la clase alta reúne solamente al 5% de los hogares argentinos. Para integrar ese segmento, una familia necesita un ingreso mensual de al menos $9.000.000, casi el triple del promedio general.

El resultado final, según la Consultora W, es una estructura donde los estratos bajos —pobres y no pobres combinados— superan en conjunto a la suma de las clases media y alta: 5% de clase alta, 17% de clase media alta, 26% de clase media baja, 30% de clase baja no pobre y 22% de clase baja en pobreza.