El Gobierno nacional oficializó una suba del 4,10% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edenor para mayo de 2026. El incremento quedó formalizado mediante la Resolución 243 y 244/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y será trasladado directamente a las boletas de los usuarios.

El ajuste, que también aplica para usuarios de Edesur, responde a dos factores. Por un lado, la fórmula de indexación mensual que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos publicados por el INDEC con un valor del 3,38% en marzo. La fórmula pondera el IPIM en un 67% y el IPC en un 33%, lo que arroja un incremento base del 3,83% en el CPD de Edenor.

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El plus por inversión

Al valor base se suma el Factor de Estímulo a la Eficiencia (Factor E): el ENRE verificó que las empresas superaron el 100% de sus metas de inversión en alta, media y baja tensión durante el último año, lo que habilitó un ajuste adicional.

Subsidio para hogares vulnerables

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantiene el límite subsidiado en 300 kWh mensuales durante los meses de frío —mayo a agosto—. El consumo que supere ese tope se abonará a tarifa plena. Además, el ENRE fijó un subsidio adicional extraordinario del 10,67% sobre el consumo base para los sectores más vulnerables, con el objetivo de que la reestructuración tarifaria sea gradual.

Los aumentos mensuales se enmarcan en el plan de corrección de precios relativos del sector energético y en la emergencia energética vigente. El esquema tarifario cubre un período de cinco años, con el objetivo declarado de preservar el valor real de la remuneración de las distribuidoras.