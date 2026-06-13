El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, reclamó una recomposición salarial urgente luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no presentara una oferta de aumento en la última reunión paritaria.

Sin propuesta salarial de la Provincia

El encuentro se dio en el marco de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno provincial, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo. Participaron autoridades de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, de la Dirección General de Cultura y Educación, del Banco Provincia y del Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese marco, el FUDB sostuvo que "la agenda de demandas planteada por las organizaciones del FUDB incluyó la urgente recomposición salarial frente a los niveles inflacionarios, la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación (...), sobre Régimen Académico, y condiciones para la Inclusión Educativa", según el comunicado difundido por los gremios.

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Preocupación por la reforma previsional y el FMI

El frente docente también expresó su inquietud por la situación previsional a nivel nacional. "Se argumentó la preocupación por la reforma previsional acordada por el Gobierno Nacional con el FMI", indicaron desde el FUDB, al señalar la necesidad de continuar defendiendo el sistema previsional provincial y al IPS.

Desconexión laboral y reclamos en Educación Técnica

Entre los puntos planteados, el FUDB exigió "la implementación de la desconexión total para las y los docentes fuera de su jornada laboral" y pidió resolver los problemas con el sistema de licencias y la aplicación del Decreto 900. También reclamó "la culminación del proceso de titularización en Educación Técnica".

Por su parte, los gremios solicitaron avanzar con el Convenio Colectivo de Trabajo y revisar la Resolución 3367/05 (POF) y la Resolución 333/09, con vistas a una nueva organización de las instituciones educativas.

En representación de los gremios que integran el Consejo Consultivo Gremial del IOMA, se entregó al Ministro de Trabajo una presentación con las demandas vinculadas a las prestaciones y servicios de la obra social, según el comunicado.

El reclamo central

El texto del FUDB cerró con un pedido concreto: "El Gobierno provincial no presentó una propuesta salarial, por lo que el FUDB demandó una urgente propuesta de recomposición salarial, antes de que cierre el sistema, que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes".

En tanto, las autoridades tomaron nota de los planteos sindicales y acordaron continuar las conversaciones en los próximos días.

La Provincia confirmó que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma y presentó los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas para los trabajadores con casos graves de morosidad.