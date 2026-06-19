El domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y tal vez el lector dejó la compra del regalo para último momento. No importa: Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó ofertas exclusivas para comprar el obsequio ideal.



Bajo el título: “Día del Padre: últimos días de la promo para que te pongas la 10 con el regalo”, la billetera virtual tiene una lista de productos y beneficios para aprovechar en esta fecha especial.

Cada mes Cuenta DNI renueva las promociones y descuentos que ayudan a ahorrar y comprar mejor a sus más de 10.000.000 de usuarios y, en esta fecha en particular, puso a disposición de éstos ofertas difíciles de rechazar.

Se trata de descuentos de hasta el 30% y cuatro cuotas sin interés que se pueden utilizar en comercios adheridos.

Desde el banco informaron que estos descuentos están disponibles en:

Perfumerías.

Farmacias

Ópticas.

Librerías de texto.

Además, siguen las ofertas y beneficios de junio cada día hasta el último día del mes.

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Todos los beneficios de Cuenta DNI en junio



Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes. Se alcanza con consumos de $50.000 mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Fuente: Agencia DIB