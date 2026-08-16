Las ventas minoristas pyme por el Día del Niño 2026 cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gasto promedio por compra alcanzó los $45.892.

El ticket promedio mostró una suba nominal fuerte respecto de los $33.736 de 2025, pero al descontar la inflación el incremento real fue de apenas 0,8%. El monto, además, quedó muy por debajo de los $57.500 que había proyectado la consultora Focus Market para esta fecha.

Promociones al límite

Ante la debilidad del consumo, los comercios reforzaron las estrategias promocionales para sostener las ventas en una fecha tradicionalmente fuerte. El 81,2% de los comercios relevados por CAME aplicó algún tipo de promoción, aunque ese porcentaje fue 5,8 puntos menor al de 2025.

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Entre las herramientas más usadas se destacaron la financiación con tarjeta, presente en el 55,3% de los casos, y los descuentos por pago en efectivo, aplicados por el 46,2% de los comercios.

Pese al esfuerzo promocional, la respuesta de los consumidores fue acotada. Desde CAME señalaron que la demanda se mostró "selectiva" y que muchas familias postergaron la decisión de compra hasta último momento, mientras que la mayoría de las operaciones se concentró en productos de menor valor.

Expectativas ajustadas

El resultado se suma a la caída de 0,3% registrada en el Día del Niño de 2025 y confirma, según el análisis de CAME, que las promociones y las cuotas no alcanzaron para torcer la tendencia general del consumo.

El balance entre los propios comerciantes también fue moderado: el 43,6% de los negocios consultados afirmó que las ventas estuvieron en línea con lo previsto, mientras que el 41,7% consideró que el desempeño fue inferior a lo esperado —un 38,1% lo calificó como "peor" y un 3,6% como "mucho peor"—. Solo el 14,7% tuvo un resultado mejor al esperado, y apenas el 2% lo calificó como "mucho mejor".

Impacto moderado en la actividad

La fecha tampoco logró convertirse en un motor significativo para el comercio de agosto. Para el 36% de los comercios, el Día del Niño generó mayor movimiento sin modificar el panorama general; otro 35,5% describió el impacto como moderado, y el 19,3% señaló que la fecha no incidió en sus ventas. Solo el 9,1% consideró que la celebración fue clave para dinamizar la actividad del mes.