El escenario económico genera preocupación en el entramado productivo de Pilar. Desde el Parque Industrial advirtieron que, de mantenerse las actuales condiciones económicas, podrían profundizarse los despidos en el sector manufacturero, que ya viene atravesando meses de ajuste.

Las advertencias fueron planteadas por Néstor Dolera, presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), quien expresó inquietud por la pérdida de competitividad de las pequeñas y medianas empresas frente a los costos locales y la competencia externa.

“¿Cómo lo veo? Muy preocupante. La apertura indiscriminada de las importaciones, sobre todo de China, es lo que está destruyendo a las pymes”, señaló Dolera en diálogo con Pilar de Todos.

El dirigente industrial sostuvo que el esquema actual de costos dificulta que las empresas locales puedan competir con productos importados.

“Es imposible que puedan competir con los costos altos, la carga tributaria que tienen, hace imposible la competitividad”, remarcó Dolera.

Despidos y cierre de empresas en Pilar

Las declaraciones se producen en un contexto complejo para la actividad manufacturera en el país de la que Pilar no escapa. Durante el último año se registraron despidos en distintas compañías tanto en el Parque Industrial como en el corredor productivo del distrito, como en el de la Ruta 25.

Incluso algunas firmas decidieron cerrar sus operaciones, como ocurrió con la multinacional Kimberly Clark, la fábrica de porcelanatos y cerámicas Ilva y la productora de electrodomésticos Whirlpool, entre otros casos que impactaron en el empleo local.

En ese marco, desde el sector empresario advierten que el escenario podría agravarse si no cambian las condiciones económicas.

“Eso genera que las empresas, en principio, se empiecen a achicar, perdiéndose grandes puestos de trabajo, y después, cuando la estructura se hace inviable, terminan cerrando”, alertó Dolera.

El dirigente también apuntó contra lo que considera una estrategia comercial que perjudica a economías con menor capacidad de competir a nivel internacional.

“Un poco la política de China es esa, de destruir las economías más vulnerables, como la nuestra”, subrayó Dolera.

Riesgo para el empleo industrial

Para el referente del sector, el principal impacto de este escenario se refleja en el mercado laboral, donde las empresas comienzan primero con recortes y luego con decisiones más drásticas.

“Si acá no empezamos a desarrollar políticas que tiendan a proteger a nuestra industria, tarde o temprano se van a a destruir muchos empleos”, expuso Dolera.

Además, citó datos difundidos por entidades industriales que reflejan la magnitud del problema en la provincia de Buenos Aires.

“En la provincia de Buenos Aires cierra una PyME cada cincuenta minutos, son verdaderamente datos alarmantes”, lamentó Dolera.

Las advertencias desde el Parque Industrial se dan en un contexto en el que la actividad manufacturera enfrenta un escenario de incertidumbre, con empresas que intentan sostener su estructura productiva mientras observan con preocupación la evolución del mercado y del empleo en los próximos meses.

“La situación está muy compleja”, cerró Dolera.