Delegadas y delegados del distrito de Pilar del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se reunieron en la sede local del gremio para analizar posibles cambios en el régimen previsional docente.

Fue en el marco de una charla informativa que estuvo encabezada por la Secretaria de Jubilación del Sindicato bonaerense, Marina Mapelli.

La dirigente contó que el temario del encuentro incluyó las jubilaciones y la preocupación por eventuales reformas dentro del sistema jubilatorio, del cual, aseveró Mapelli “ya se han visto algunos avances".

"Los principales planteamientos son la preocupación. En noviembre y diciembre del 2025 tuvimos un proyecto de reforma previsional de José Luis Espert que atenta directamente contra nuestro sistema y nuestras condiciones jubilatorias. Si bien ahora no está dentro de la órbita pública de su dirigencia, el proyecto ha sido presentado", señaló Mapelli.

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También cuestionó la reforma de modernización laboral: “Vemos con gran preocupación, la mal llamada reforma de modernización laboral, que en sus articulados tiene puntos que afectarían nuestro sistema previsional, no solamente el de los docentes, sino el de todos los estatales.”

Según explicó, los puntos más preocupantes para el sector docente son la edad jubilatoria y los porcentajes del haber. La dirigente recordó que ya se vivió un debate similar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, con la llamada "armonización" de las condiciones con las de ANSES y Nación.

Fue, en ese entonces, un intento de equiparar el régimen jubilatorio de la provincia de Buenos Aires, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), con las condiciones del sistema previsional nacional de la ANSES.

Cómo es hoy el régimen jubilatorio docente

Mapelli detalló la escala vigente: "Nosotros tenemos un sistema muy beneficioso, donde con 50 años de edad y 25 de aportes nos vamos con el 70% del haber previsional".

Para quienes decidan seguir trabajando, la dirigente indicó que con 53 años de edad y 28 de aportes el porcentaje sube al 75%. La última escala, con 55 años de edad y 30 de aportes, llega al 80%.

La secretaria agregó que el sistema es más favorable para quienes estuvieron siempre frente a alumnos, ya que el porcentaje pasa del 70% al 75% o del 80% al 85%.

El FAL, el RIFL y el impacto en el IPS

Mapelli explicó que dos puntos de la reforma laboral, el Fondo de Asistencia Laboral y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, “perjudican directamente a la caja docente: el Instituto de Previsión Social (IPS)”.

En el caso del FAL, sostuvo Mapelli “es dinero que tiene ANSES y que, en vez de ir destinado al financiamiento del IPS, va directamente a empresarios al momento de despedir trabajadoras y trabajadores”.

"Vemos con mucha preocupación que hay una direccionalidad, basada en los postulados del Fondo Monetario de que la jubilación es un gasto, no solo la docente, sino la del resto de los trabajadores estatales, médicos y judiciales; un conjunto de trabajadores que aportan al IPS”, alertó la dirigente.

Recorrida por los Concejos Deliberantes

Ante este panorama, la secretaria general de SUTEBA, María Laura Torre, junto con los secretarios generales de FUB, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, recorre los Concejos Deliberantes bonaerenses con un proyecto de ley que defiende un sistema público, solidario, de reparto y de aporte puro.

Mapelli precisó que dialogaron con concejales de distintos espacios: radicales, La Libertad Avanza, PRO, vecinalistas y Fuerza Patria. También participan CICOP y judiciales. El objetivo, dijo, es que los ediles "se expidan a favor de la cancelación de la deuda de 2,3 trillones de pesos que el Gobierno Nacional tiene con el Instituto de Previsión Social".