El Gobierno definió como será el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y estableció que el dinero obtenido por la venta de su material rodante servirá para financiar y pagar las obras que deberán realizar los futuros concesionarios de las vías ferroviarias.





La medida quedó establecida a través del Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El proceso de venta de la principal línea ferroviaria logística podría comenzar este mes cuando el Gobierno de Javier Milei presente los pliegos de licitación.

La medida alcanza tanto al remate de material rodante que sea vendido como a aquel que sea incorporado dentro de los contratos de concesión de las vías. En ambos casos, los recursos deberán ser asignados a un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía y que tendrá como único destino el financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios.

Un esquema anterior establecía que esos recursos debían ingresar al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, un instrumento que administra distintas fuentes de financiamiento y tiene múltiples destinos vinculados con infraestructura. El Gobierno consideró que ese mecanismo podía generar demoras porque los fondos de la venta de los activos de Belgrano Cargas quedarían dentro de un fideicomiso con una estructura más amplia.

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Según los fundamentos del decreto, la creación de un fideicomiso específico permitirá administrar los recursos "con una mayor eficiencia y especificidad", con el objetivo de acelerar los desembolsos y facilitar la ejecución de las obras obligatorias previstas en los contratos de concesión.

La modificación apunta, de esta forma, a vincular de manera directa el producido de la venta de activos de la empresa con las inversiones que deberán realizar los privados sobre la infraestructura ferroviaria.

El decreto también establece un mecanismo para determinar el precio del material rodante que sea incluido en los contratos de concesión. El Ministerio de Economía deberá fijar su valor y tendrá como referencia mínima la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación dentro del proceso de privatización.

La historia del Belgrano Cargas



La empresa Belgrano Cargas forma parte de la lista de empresas a privatizar incluida en la Ley Bases y opera 7.600 kilómetros de vías que impactan directamente en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Es administrada a través de once unidades productivas, cuenta con ocho talleres propios y sus vagones transportan productos agrícolas, piedra, carbón de coque, madera, minerales, metales y productos para consumo, además de otras cargas eventuales.

Cuando planteó la necesidad de privatizarla, el Gobierno indicó que el Belgrano Cargas “en manos estatales es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”.

Frente a esto, ya tiene preparados los pliegos de licitación y prevé publicarlos el mes próximo. La adjudicación permitirá que el ganador administre la operación de los trenes de carga durante los próximos 50 años.

Grupo México, a través de su filial Grupo México Transportes (GMXT), es el único grupo extranjero que pretende quedarse con la concesión. En la competencia por la concesión también participa un consorcio de empresas cerealeras integrado por ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y posiblemente COFCO, con especial interés en el corredor agrícola, que cuenta con la mejor infraestructura.

Fuente: Agencia DIB