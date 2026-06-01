El Banco Provincia actualizó los beneficios de Cuenta DNI para junio con dos novedades centrales: la vuelta del descuento en garrafas —un beneficio estacional que regresa con el inicio del invierno— y el aumento del tope de reintegro en comercios de barrio, que pasó de $5.000 a $6.000 por semana.

Garrafas con 40% de descuento

La promoción en garrafas ofrece un reintegro del 40% todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes. Para alcanzarlo, el usuario debe acumular $45.000 en consumos dentro del rubro durante el período.

Comercios de cercanía y ferias

En almacenes, carnicerías y comercios de proximidad, el descuento es del 20% de lunes a viernes. El nuevo tope semanal de $6.000 se alcanza con $30.000 en consumos, $1.000 más que el límite anterior.

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen el 40% de reintegro todos los días, con tope de $6.000 semanal que se cubre con $15.000 en compras.

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Gastronomía, educación y otros rubros

Los fines de semana, la app devuelve el 25% en locales de gastronomía adheridos—incluidos locales FULL YPF— con un tope de $8.000 por semana. Universidades, clubes y entidades educativas tienen 40% de reintegro diario hasta $6.000 semanales.

Las librerías de texto descuentan el 10% los lunes y martes sin tope de reintegro, igual que farmacias y perfumerías, que aplican el mismo porcentaje los miércoles y jueves.

Beneficio extra para jubilados

Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional en promociones seleccionadas de supermercados, con un tope de $5.000 por persona según la vigencia de cada oferta.

Cuánto se puede ahorrar

Desde la banca pública bonaerense indicaron que un usuario que aprovecha todas las promociones disponibles puede alcanzar un ahorro superior a los $170.000 mensuales, sin contar los reintegros sin tope de librerías y perfumerías ni las promociones vigentes en supermercados, algunas de las cuales tampoco tienen límite de devolución.