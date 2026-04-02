La billetera virtual del Banco Provincia ya ofrece los descuentos y promociones de abril y, durante este fin de semana largo de Semana Santa, tiene ofertas especiales para aprovechar en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.

Son más de 10 millones los usuarios que utilizan Cuenta DNI y se benefician con descuentos, promociones y ofertas. Cada día del mes ofrece recompensa a quienes deciden abonar sus consumos con la billetera virtual. Conocé cuáles son y cómo acceder a cada uno este finde XXL.

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Estos son todos los descuentos de Cuenta DNI durante el finde XXL.

Comercios de cercanía

Incluye carnicerías.

Brinda 20% de descuento de lunes a viernes.

El tope es de $5.000 por semana y se alcanza con $25.000 en consumos.

FULL YPF

Cuenta con 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos.

Tope de reintegro de $8.000 por semana.

La promoción no aplica para la compra de combustibles.}

Gastronomía

Promete 25% de ahorro sábados y domingos.

Tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Supermercados

Diversas cadenas de supermercados de toda la provincia brindan descuentos cada día de la semana.

Jubilados y pensionados a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses

Establece 40% de descuento todos los días.

Tope de $6.000 por semana.

Universidades

Llega con 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Tope de $6.000 por semana.

Marcas destacadas

Ofrece 30% de ahorro todos los días.

Tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.

Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano's y Grido.