El programa Cuenta DNI renueva sus beneficios para mayo con descuentos en comercios, supermercados, farmacias, librerías y gastronomía, y suma una novedad: la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la aplicación.

Los descuentos vigentes todos los días incluyen un 40% en Ferias y Mercados bonaerenses —con tope de reintegro de $6.000 semanales—, un 40% en comercios adheridos de universidades con igual tope, y un 30% en locales de marcas destacadas con un tope de $15.000 por mes y por marca.

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De lunes a viernes hay un 20% en Comercios de Barrio adheridos —carnicerías, granjas y pescaderías—, con tope de $5.000 por semana. Los lunes y martes se suma un 10% en librerías sin tope, acumulable con la promoción de barrio. Los miércoles y jueves, el 10% aplica en farmacias y perfumerías adheridas, también sin tope.

En supermercados, los descuentos varían según cadena y día: Changomás ofrece 20% los jueves, viernes y sábados sin tope; Carrefour, 10% los miércoles con devolución inmediata; Día, 10% los lunes; La Anónima, 10% los miércoles con tope semanal; Nini Mayorista, 15% los martes con tope diario; y Toledo tiene descuentos especiales en días específicos.

Las personas jubiladas acceden a un 5% adicional en marcas seleccionadas. Cadenas regionales del interior bonaerense también participan con descuentos del 15%.

Los fines de semana, sábados y domingos, el beneficio es del 25% en locales gastronómicos adheridos —con tope de $8.000 semanales— y del 25% en estaciones YPF Full, sin incluir combustible, con igual tope.

La novedad de mayo es el regreso de las cuotas sin interés: hasta tres cuotas con tarjetas de crédito vinculadas a la billetera mediante pagos sin contacto (NFC), válido en rubros como indumentaria y productos para el hogar, pero no en alimentos.