

El Banco Provincia renovó el beneficio del 20% de descuento con Cuenta DNI para compras en comercios del rubro alimenticio, una promoción que estará vigente durante todos los viernes de enero y febrero.

La medida alcanza a carnicerías, granjas, pescaderías y locales adheridos, siempre que el pago se realice mediante QR o Clave DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta. Quedan excluidas de la promoción las grandes cadenas de supermercados.

El tope de reintegro establecido es de $5.000 por persona, por transacción y por semana. De este modo, una compra de $2.000 genera una devolución de $400, mientras que quienes alcancen consumos de $60.000 obtendrán el reintegro máximo permitido.

Desde la entidad bancaria aclararon que el descuento se calcula sobre el precio contado y que el reintegro se acreditará dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la operación.

La promoción no es acumulable con otros beneficios vigentes y apunta a sostener el consumo en comercios de cercanía durante la temporada de verano.