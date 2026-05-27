Cuenta DNI: hasta 30% de descuento en supermercados y gastronomía en junio
Banco Provincia confirmó reintegros semanales y mensuales para usuarios de la billetera virtual en distintos rubros.
Buenos Aires — Banco Provincia confirmó el esquema de descuentos y reintegros que tendrá Cuenta DNI durante junio para compras en supermercados, gastronomía, heladerías y estaciones de servicio.
Los beneficios varían según el día de la semana y el tipo de comercio, y se activan pagando mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.
Supermercados: un día específico para cada cadena
Los descuentos en grandes superficies se distribuyen a lo largo de la semana:
— Martes: 15% de ahorro en Nini Mayorista
— Miércoles: 10% en Carrefour y 15% en Toledo
— Jueves: 20% en Changomás
Gastronomía y combustible: el beneficio del fin de semana
Los sábados y domingos, los usuarios de Cuenta DNI accederán a un 25% de ahorro en locales gastronómicos adheridos y en estaciones YPF Full. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona.
30% en comercios seleccionados: el beneficio más alto
La promoción de mayor descuento llega a través de comercios puntuales. Banco Provincia confirmó un 30% de reintegro —con tope de $15.000 por comercio, por mes y por persona— en los siguientes locales: Helados Daniel, La Fonte D'Oro, Lucciano's, Grido, LePark y Guolis Argentina.
Según informó la entidad, algunos de estos beneficios pueden acumularse con otras promociones vigentes en el mismo día.