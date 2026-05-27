Buenos Aires — Banco Provincia confirmó el esquema de descuentos y reintegros que tendrá Cuenta DNI durante junio para compras en supermercados, gastronomía, heladerías y estaciones de servicio.

Los beneficios varían según el día de la semana y el tipo de comercio, y se activan pagando mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Supermercados: un día específico para cada cadena

Los descuentos en grandes superficies se distribuyen a lo largo de la semana:

— Martes: 15% de ahorro en Nini Mayorista

— Miércoles: 10% en Carrefour y 15% en Toledo

— Jueves: 20% en Changomás

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Gastronomía y combustible: el beneficio del fin de semana

Los sábados y domingos, los usuarios de Cuenta DNI accederán a un 25% de ahorro en locales gastronómicos adheridos y en estaciones YPF Full. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona.

30% en comercios seleccionados: el beneficio más alto

La promoción de mayor descuento llega a través de comercios puntuales. Banco Provincia confirmó un 30% de reintegro —con tope de $15.000 por comercio, por mes y por persona— en los siguientes locales: Helados Daniel, La Fonte D'Oro, Lucciano's, Grido, LePark y Guolis Argentina.

Según informó la entidad, algunos de estos beneficios pueden acumularse con otras promociones vigentes en el mismo día.