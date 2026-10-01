Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia renovó sus promociones para octubre y sumó un nuevo beneficio en supermercados. Los usuarios podrán acceder a descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, gastronomía, pet shops, marcas seleccionadas y otros rubros durante todo el mes.

Entre los beneficios disponibles se destacan los descuentos en comercios de cercanía, con un 20% de ahorro de lunes a viernes, y en ferias y mercados bonaerenses, donde el reintegro alcanza el 40% todos los días.

También continúan las promociones para distintos rubros y actividades, como gastronomía, pet shops, universidades, eventos, entidades educativas y clubes. A su vez, hay beneficios específicos para librerías de texto, farmacias y perfumerías, además de una promoción especial en Mostaza.

La novedad de octubre está en supermercados. Cuenta DNI suma un 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, al pagar con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia mediante la modalidad NFC. Además, se mantienen otros beneficios para supermercados y las cuotas sin interés en comercios adheridos.

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Todas laspromocionesde Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

PetShops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

Marcas destacadas:30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

Fuente: Agencia DIB