Cuenta DNI confirmó sus descuentos para octubre: todos los beneficios
Cuenta DNI sumó dos promociones con tarjeta de crédito en supermercados, además de mantener descuentos en varias cadenas.
Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia renovó sus promociones para octubre y sumó un nuevo beneficio en supermercados. Los usuarios podrán acceder a descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, gastronomía, pet shops, marcas seleccionadas y otros rubros durante todo el mes.
Entre los beneficios disponibles se destacan los descuentos en comercios de cercanía, con un 20% de ahorro de lunes a viernes, y en ferias y mercados bonaerenses, donde el reintegro alcanza el 40% todos los días.
También continúan las promociones para distintos rubros y actividades, como gastronomía, pet shops, universidades, eventos, entidades educativas y clubes. A su vez, hay beneficios específicos para librerías de texto, farmacias y perfumerías, además de una promoción especial en Mostaza.
La novedad de octubre está en supermercados. Cuenta DNI suma un 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, al pagar con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia mediante la modalidad NFC. Además, se mantienen otros beneficios para supermercados y las cuotas sin interés en comercios adheridos.
Todas laspromocionesde Cuenta DNI en octubre
Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.
PetShops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.
Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.
Marcas destacadas:30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.
Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.
Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.
Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.
Fuente: Agencia DIB