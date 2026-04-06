El Banco Provincia informó el detalle completo de los beneficios y descuentos vigentes durante abril para quienes utilizan la aplicación Cuenta DNI, una herramienta que continúa consolidándose como uno de los principales mecanismos de ahorro en la provincia de Buenos Aires.

El esquema de promociones abarca distintos rubros de consumo cotidiano, con reintegros que varían según el tipo de comercio y el día de la semana. Además, desde la entidad destacaron que en varios casos las ofertas son acumulables, lo que permite maximizar el ahorro.

Descuentos Cuenta DNI todos los días y entre semana

Entre los beneficios permanentes, se destacan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, donde los usuarios pueden acceder a un 40% de rebaja, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana. Ese mismo porcentaje se aplica en comercios adheridos de universidades, con idéntico límite semanal.

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También se mantiene el 30% de descuento en locales de marcas destacadas, con un tope de reintegro de 15.000 pesos por mes y por marca.

De lunes a viernes, en tanto, rige un 20% de descuento en comercios de barrio adheridos, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías. En este caso, el tope de reintegro es de 5.000 pesos por semana.

Promociones con días específicos

El cronograma semanal suma beneficios adicionales según el rubro. Los lunes y martes, las librerías ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro, una promoción que además puede combinarse con la de comercios de barrio.

Los miércoles y jueves, el beneficio se traslada a farmacias y perfumerías, también con un 10% de descuento sin límite de reintegro.

Por otra parte, en fechas puntuales del mes se habilitan descuentos de hasta el 20% en supermercados adheridos. A esto se suma un 5% adicional para personas jubiladas en marcas seleccionadas.

Fines de semana con foco en gastronomía

Durante los sábados y domingos, las promociones se concentran en el consumo recreativo. En locales gastronómicos adheridos, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento, con un tope de reintegro de 8.000 pesos por semana.

Ese mismo porcentaje se aplica en tiendas YPF Full —sin incluir la compra de combustible—, también con un límite semanal de 8.000 pesos.

Desde el Banco Provincia remarcaron que la posibilidad de combinar algunas promociones, especialmente la de comercios de barrio con otros beneficios específicos, permite alcanzar un mayor nivel de ahorro en consumos habituales.