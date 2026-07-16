La provincia de Buenos Aires tiene la mayor proporción de morosos sobre el total de deudores de todo el país, con un 37,8%, según un informe de la consultora Analytica.

El dato surge de un relevamiento sobre el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo y fideicomisos financieros.

El deterioro no da tregua

La morosidad de las familias argentinas llegó en mayo al 15,9%, medio punto porcentual más que en abril. El fenómeno ya alcanzó una magnitud considerable: casi 7 millones de personas dejaron de ser "sujetos de crédito" en el sistema formal, es decir, quedaron excluidas de la posibilidad de acceder a nuevos préstamos o líneas de financiamiento.

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A nivel nacional, Analytica precisó que la proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable respecto de abril, en el 26,8% de la población, lo que equivale a 5,3 millones de personas. El universo total de deudores del sistema asciende a 19,8 millones de personas.

Un mapa desigual entre provincias

El informe remarcó que tanto el nivel de endeudamiento formal como la mora "tienen una distribución heterogénea entre regiones". Buenos Aires encabeza el ranking negativo, seguida por San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34,0%). En el otro extremo, los distritos con menor atraso son CABA (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

La provincia de Buenos Aires concentra, además, el 36,4% de los deudores y el 37,8% de los deudores en mora de todo el país, una sobrerrepresentación que la consultora destacó como uno de los datos centrales del relevamiento.

Conurbano versus interior

Dentro del territorio bonaerense también hay diferencias marcadas. El 27,8% de los deudores registra al menos un crédito en mora tardía, pero esa tasa trepa al 30,5% en los municipios del conurbano y baja al 23,1% en el interior de la provincia, sin variaciones significativas respecto del mes anterior.

La explicación oficial

Desde el Gobierno nacional volvieron a vincular el salto de la morosidad con problemas de "aprendizaje" y educación financiera de los hogares, en un intento por despegar el fenómeno del apretón monetario aplicado el año pasado para contener la corrida cambiaria, que disparó las tasas de interés.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que "la gente se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones". Por su parte, calificó como "normal" el aumento de la morosidad en un contexto de recuperación del crédito.