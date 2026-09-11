Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima y los pensionados en octubre
Mientras Anses avanza con el calendario de pagos de septiembre, el dato de inflación de agosto ya anticipa cuál será la próxima actualización.
Tras conocerse el dato de inflación que aportó el Indec, las jubilaciones y pensiones en octubre tendrán un incremento del 1,65% debido a que se ajustan en base a ese índice. Sin embargo, a eso hay que sumar el bono de hasta $ 70.000 que perciben los haberes mínimos y que está congelado desde marzo de 2024, por lo que la suba será algo menor.
En septiembre el haber mínimo con el bono es de $ 498.633 ($ 428.633 más $ 70.000 del bono). En octubre subirá a $505.662 ($435.662 más $ 70.000), lo que representa un incremento del 1,43%. Mientras que el incremento para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) será el próximo mes de 1,37% y las Pensiones No Contributivas 1,34%.
Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre
Con la actualización prevista, la jubilación mínima será de $435.662,86 en octubre. Si continúa el refuerzo extraordinario, el monto total alcanzará los $505.662,86. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.932.174 y no contará con el adicional.
También se actualizarán otras prestaciones administradas por la Anses. La PUAM llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse el esquema de refuerzos, a ese valor se sumará el complemento correspondiente.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá como referencia el valor de la jubilación mínima, de $435.662,86. Estos grupos también forman parte del universo alcanzado por el esquema de refuerzos destinado a los ingresos más bajos.
La actualización impactará, además, sobre las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $509.748,28.
Fuente: Agencia DIB