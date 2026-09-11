Tras conocerse el dato de inflación que aportó el Indec, las jubilaciones y pensiones en octubre tendrán un incremento del 1,65% debido a que se ajustan en base a ese índice. Sin embargo, a eso hay que sumar el bono de hasta $ 70.000 que perciben los haberes mínimos y que está congelado desde marzo de 2024, por lo que la suba será algo menor.



En septiembre el haber mínimo con el bono es de $ 498.633 ($ 428.633 más $ 70.000 del bono). En octubre subirá a $505.662 ($435.662 más $ 70.000), lo que representa un incremento del 1,43%. Mientras que el incremento para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) será el próximo mes de 1,37% y las Pensiones No Contributivas 1,34%.

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Con la actualización prevista, la jubilación mínima será de $435.662,86 en octubre. Si continúa el refuerzo extraordinario, el monto total alcanzará los $505.662,86. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.932.174 y no contará con el adicional.

También se actualizarán otras prestaciones administradas por la Anses. La PUAM llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse el esquema de refuerzos, a ese valor se sumará el complemento correspondiente.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá como referencia el valor de la jubilación mínima, de $435.662,86. Estos grupos también forman parte del universo alcanzado por el esquema de refuerzos destinado a los ingresos más bajos.

La actualización impactará, además, sobre las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $509.748,28.

Fuente: Agencia DIB