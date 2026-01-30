La industria automotriz asentada en la provincia de Buenos Aires está experimentando una crisis aguda: en un solo año, entre diciembre de 2025 y el mismo mes del año pasado, su producción de automóviles se contrajo un 73,4%.

La provincia tiene, junto con Córdoba, el grueso de complejo fabril automotriz conp lantas de Toyota (Zárate), Ford y Volkswagen (General Pacheco), Stellantis (El Palomar) y Mercedes-Benz (Virrey del Pino), enfocadas mayormente en pick-ups y utilitarios.

La industria viene siendo afectada por una ola de suspensiones y acortamientos de turnos -con reducción salarial nominal temporal- de la que viene dando cuenta DIB, que todavía no se traduce en despidos masivos pero genera alarma gremial.

En ese contexto, el ministro de Economía de la provincia, Pablo López informó que entre el 31 de diciembre pasado y el mismo mes de 2025, “la producción de autos se desplomó un 73,4%”. Aunque no esa la principal especialización del entramado fabril provincia -como se dijo se especializa en camionetas y utilitarios- el golpe es significativo. Una industria asociada, como la del neumático, cayó por su parte “un 60%, alcanzando su peor nivel en 5 años”, indicó el funcionario.

En tanto la producción total de vehículos se redujo 31,6% y la de utilitarios bajó 4,1% respecto a 2024.

Comienzan a llegar los chinos



Los economistas vienen advirtiendo sobre los efectos del tipo de cambio y la apertura importadora sobre el complejo industrial. Y hace dos semanas se conoció el ingreso de un barco con 8 mil vehículos híbridos chinos en el puerto de Zárate.

López, por su parte, aportó más datos sobre la caída de la producción en general en territorio bonaerense. “Tras dos años de gobierno de Milei, la actividad manufacturera bonaerense cae en 15 de los 16 bloques del Indicador Sintético Industrial vs. 2023”, dijo el ministro de Axel Kicillof.

Según el funcionario bonaerense, “lideran las bajas Minerales no metálicos (-33,5%), Textiles y cueros (-23,6%) y Caucho y plástico (-22,1%)”.

Únicamente mostro signos positivos la Refinación de petróleo con un +0,4%

Otro de los impactos en la actividad industrial viene del lado de la caída de la producción, que por ese motivo deja de demandar insumos fabriles. “Estamos hablando de la producción y consumo de cemento, hierro y acero crudo, que se posicionan muy por debajo de años previos”, dijo López.