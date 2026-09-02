La crisis financiera de Granja Tres Arroyos llegó al patrimonio personal de sus dueños en Pilar: la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club vinculada a la familia De Grazia, en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita en un juzgado comercial porteño.

El embargo y la causa judicial



La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, dentro de una ejecución promovida contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por $1.194,95 millones, a los que se suman otros $600 millones estimados provisoriamente en concepto de intereses y costas. La orden alcanza a inmuebles a nombre de Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o de Elba Elisa De Grazia, siempre que los registros confirmen su titularidad. Además de la propiedad en Highland Park, la lista incluye un departamento y una cochera sobre la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires, y un terreno en Canning. Por ahora, el juzgado no hizo lugar a un pedido de inhibición general de bienes en ese expediente, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo.

La causa contra Avex



Un segundo expediente, radicado en el Juzgado Comercial N°16 a cargo de Diego Manuel Paz Saravia, involucra a Avex SA, otra sociedad del grupo, por una deuda de u$s115.000 más u$s34.500 estimados para intereses y costas. Allí el juez ordenó embargar las unidades de Beiró y el usufructo que Elba Elisa De Grazia posee sobre el inmueble de Highland Park, y dispuso además una inhibición general de bienes sobre Avex y sobre cinco personas vinculadas al grupo: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

Impacto en la planta de Pilar



La presión judicial se suma a la crisis operativa que golpea a la planta Pinazo, en La Lonja. Tras un mes de suspensión total del personal, la empresa y el Sindicato de la Alimentación acordaron reducir a 50 los despidos que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores, sobre una dotación de unos 300 empleados. La planta retomaría actividad esta semana, aunque con una dotación reducida y salarios adeudados que en algunos casos suman tres meses.

El fondo de la crisis



Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, con la banca de inversión Valo Columbus como asesora. El grupo enfrenta además cuatro pedidos de quiebra y acumula, junto con Avex y Wade, 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones. Los embargos sobre bienes personales no determinan por sí solos el resultado de la negociación, pero inmovilizan activos y suman restricciones mientras la compañía busca cerrar un acuerdo con proveedores, bancos y organismos fiscales.

