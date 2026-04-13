La crisis del transporte público en la Provincia de Buenos Aires y el AMBA sumó un nuevo capítulo esta jornada con una reunión encabezada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, junto a representantes de las principales cámaras empresarias del transporte automotor.

El encuentro, realizado en la sede del Ministerio, se dio en un contexto marcado por el aumento del combustible, la escalada de costos operativos y la falta de transferencia de fondos por parte del Gobierno nacional. En ese marco, la Provincia anunció un refuerzo extraordinario de los subsidios y reclamó respuestas urgentes a nivel nacional.

“Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, señaló Marinucci.

Puede interesarte

Según el ministro, el objetivo es “sostener al sector” frente a un escenario que impacta directamente en la prestación del servicio y en las fuentes de trabajo. “Tenemos sensibilidad social para entender la reducción del servicio por el impacto del combustible, una situación que desató Nación y que no estaba en los planes”, agregó.

Refuerzo de subsidios y advertencias del sector

En el marco del encuentro, la Provincia confirmó el pago del anticipo del subsidio correspondiente a abril con un incremento excepcional del 65%, por encima del 50% habitual. Sin embargo, desde el sector empresario advirtieron que el esfuerzo provincial no alcanza para revertir la crisis si no hay asistencia del Gobierno nacional.

El titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, sostuvo: “La Provincia acreditó parte del subsidio y avanzamos en el análisis de partidas pendientes, principalmente los atributos sociales que debe pagar Nación. Vamos a continuar las gestiones en ese sentido”.

Durante la reunión, los empresarios remarcaron que el aumento del combustible está generando un fuerte impacto en la estructura de costos, tensionando la continuidad de los servicios en distintas regiones de la provincia.

Mesa técnica y sostenimiento del sistema

Como parte de las definiciones del encuentro, se acordó avanzar en un esquema que priorice el cuidado de las fuentes de trabajo y la continuidad del sistema de transporte. Además, se dará continuidad a una mesa técnica durante la semana para definir la estructura de costos del segundo cuatrimestre del año.

Del encuentro participaron representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires, entre otras.