Criar a un hijo en la Argentina puede costar hasta $ 728.850 mensuales, de acuerdo con la última valorización de la canasta de crianza difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe, correspondiente a septiembre de 2026, estableció cuánto necesitan las familias para cubrir los gastos de manutención y cuidado de niños de hasta 12 años, con montos que varían según la edad. El máximo valor se en el grupo de chicos de 6 a 12 años.



Según el organismo estadístico, mantener a un bebé menor de un año demandó $ 570.832 mensuales. Para los chicos de entre 1 y 3 años, el costo ascendió a $ 679.816, mientras que para el grupo de 4 a 5 años se ubicó en $ 579.752. En tanto, la canasta correspondiente a los niños de entre 6 y 12 años llegó a $ 728.850, el valor más elevado de los cuatro segmentos analizados.

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La estimación incluye dos componentes: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos y el valor económico del tiempo que requieren las tareas de cuidado. De esta manera, el cálculo no se limita a los gastos cotidianos, sino que también contempla el trabajo dedicado a atender a los menores.



El informe del INDEC desglosa los gastos mensuales de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $ 570.832, de los cuales $ 184.912 corresponden a bienes y servicios y $ 385.920 al cuidado.

De 1 a 3 años: $ 679.816, con $ 238.764 destinados a bienes y servicios y $ 441.051 al cuidado.

De 4 a 5 años: $ 579.752, compuesto por $ 304.095 en bienes y servicios y $ 275.657 en cuidado.

De 6 a 12 años: $ 728.850, con $ 377.231 en bienes y servicios y $ 351.619 correspondientes al cuidado.

Los números muestran que el costo total no aumenta de manera lineal con la edad. El grupo de 4 a 5 años registra un monto inferior al de los niños de 1 a 3 años, mientras que el segmento de 6 a 12 años presenta el mayor valor mensual.

La comparación interanual también muestra un incremento de los valores de referencia. En septiembre de 2025, la canasta para los menores de un año costaba $ 436.988, frente a los $ 570.832 registrados un año después. Para los chicos de 1 a 3 años, pasó de $ 519.193 a $ 679.816.

En el grupo de 4 a 5 años, el valor subió de $ 436.138 a $ 579.752, mientras que para los niños de 6 a 12 años aumentó de $ 548.636 a $ 728.850.