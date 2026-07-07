La morosidad en el pago de expensas en barrios cerrados alcanzó un promedio de 17,76% entre enero y mayo de 2026, por encima del 16,76% registrado en los edificios.

El dato marca un cambio respecto de 2025, cuando la relación era inversa: los edificios promediaban 18,09% de mora anual, por encima del 17,87% de los countries. La brecha se cerró porque los consorcios redujeron su morosidad con más fuerza que los barrios privados.

Evolución mes a mes

Según un relevamiento de la plataforma Octavo Piso sobre más de 200.000 unidades funcionales que reproduce la agencia NA, la morosidad general —sin distinción entre countries y edificios— fue de 17,70% en febrero, el pico del período relevado, y bajó de forma progresiva a 16,83% en marzo, 16,80% en abril y 16,56% en mayo, el nivel más bajo del año.

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Al desagregar por tipo de propiedad, en mayo el incumplimiento fue de 17,28% en countries y de 16,32% en edificios, manteniendo la misma distancia relativa que se observa en el promedio de los cinco meses.

Un problema estructural

El estudio remarca que el atraso en el pago de expensas sigue siendo uno de los principales problemas para la administración de consorcios y barrios cerrados, con impacto directo en el mantenimiento de espacios comunes y en el aumento de juicios por deuda, un fenómeno que se profundiza particularmente en los countries.