La cantidad de pobres en la Argentina volvió a crecer durante el primer semestre de 2026, según coincidieron tres mediciones privadas: la consultora ExQuanti, la Universidad Torcuato Di Tella y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Las tres estimaciones marcan el fin de tres períodos consecutivos de mejora en el indicador.

El informe de ExQuanti, elaborado por economistas de la UBA especializados en pobreza sobre la base de datos del INDEC, señala que el número de personas pobres subió en 1,7 millones frente al segundo semestre de 2025 y llegó a 15,1 millones. Durante el segundo trimestre del año, el número habría trepado hasta 15,8 millones. El salto resulta significativo porque en la segunda mitad de 2025 la cifra había bajado a 13,4 millones. La consultora definió lo ocurrido como un "cambio de tendencia hacia un crecimiento estadísticamente significativo" y remarcó que la pobreza semestral volvió a superar los niveles de un año atrás, informó DIB.

El quiebre trimestre a trimestre

La serie trimestral de ExQuanti muestra la magnitud del cambio: tras tocar un piso de 12,8 millones de pobres en el tercer trimestre de 2025, el indicador subió a 14 millones en el cuarto trimestre, a 14,4 millones en los primeros tres meses de 2026 y a 15,8 millones en el segundo trimestre, el valor más alto de los últimos seis trimestres relevados por la consultora.

Ingresos estancados y un crecimiento que no genera empleo

Uno de los factores centrales, de acuerdo con ExQuanti, es la evolución de los ingresos. El poder adquisitivo de los ocupados se había recuperado tras el deterioro de comienzos de 2024, pero quedó prácticamente estancado desde el tercer trimestre de 2025, lo que la consultora vincula directamente con el freno en la baja de la pobreza y su posterior aumento.

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Guido Zack, economista de la Fundación Fundar, por su parte, apuntó a la composición del crecimiento económico. Según explicó, la expansión interanual de entre 1,7% y 2% registrada en el primer trimestre estuvo traccionada por sectores como agro, petróleo, gas y minería, que generan divisas pero emplean poca mano de obra, mientras que industria, construcción y comercio —rubros con mayor capacidad de generar empleo y de derramar ingresos— retrocedieron.

Menos empleo registrado, más informalidad

Los datos oficiales del trabajo registrado respaldan esa lectura. Según el último relevamiento del SIPA, difundido en septiembre de 2026 con información de junio, había 12,757 millones de trabajadores registrados, 0,9% menos que un año antes. El empleo asalariado cayó 1,5% interanual, equivalente a 147.900 puestos perdidos, y dentro del sector privado la baja llegó al 1,9%, es decir 121.000 trabajadores registrados menos.

A la par, ExQuanti relevó un desplazamiento hacia empleos de menor calidad: el índice de informalidad, con base 100 en el primer trimestre de 2024, llegó a 111 puntos en los primeros tres meses de 2026, un incremento cercano al 11%. Para la consultora, la combinación de menos empleo asalariado registrado, más trabajo precario y menor protección social ayuda a explicar por qué se agotó la mejora en la pobreza.

Salarios todavía por debajo de 2017

La cuestión salarial aparece como otro eje del deterioro. Pese a la recuperación posterior a la caída de 2024, el ingreso medio real de los ocupados se ubicaba 13% por debajo del nivel del tercer trimestre de 2017 durante los primeros tres meses de 2026. Entre los trabajadores de estratos bajos la brecha era mayor: el índice llegaba a 82 puntos, un 18% por debajo de esa referencia.

Di Tella proyecta hasta 32,7% de pobreza

El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Martín González-Rozada, proyectó una tasa de pobreza de 31,3% para el semestre marzo-agosto de 2026, frente al 30,2% de igual período del año anterior. La estimación se descompone en 30% para marzo, 32,7% en el segundo trimestre y 29,9% en julio-agosto. Sobre una población urbana de 30 millones representada por la Encuesta Permanente de Hogares, unas 9,4 millones de personas vivirían en hogares pobres.

González-Rozada vinculó el resultado con la relación entre canastas e ingresos: la Canasta Básica Total promedio del Gran Buenos Aires para marzo-agosto se estimó en $491.082 por adulto equivalente, con una suba interanual del 34,7%, mientras que los ingresos familiares totales avanzaron 25% en el mismo lapso. Cuando las canastas crecen por encima de los ingresos, explicó, se amplía la brecha que empuja hacia arriba la pobreza.

Los valores de agosto muestran que esa presión continuó: la Canasta Básica Total subió 2,6% mensual y 38,3% interanual, y la Canasta Básica Alimentaria aumentó también 2,6% en el mes y 39,6% frente a agosto de 2025. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia.

En tanto, el nowcast semestral de la UTDT proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, frente al 28,2% del último semestre de 2025.

La UCA también detecta la suba

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, con base en datos del INDEC, también se refirió al fenómeno y coincidió en que la pobreza aumentó: la estimó en 30% durante los primeros tres meses de 2026.

El dato oficial del primer semestre será difundido por el INDEC el jueves 24 de septiembre. El organismo había informado que 2025 cerró con una pobreza del 28,2%, equivalente a 8,5 millones de personas.