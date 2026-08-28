La reunión del Consejo del Salario para cerrar un aumento del sueldo mínimo terminó en fracaso, por lo que ahora el Gobierno definirá el nuevo valor por decreto. El encuentro se levantó luego que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un ajuste de 1,8% en septiembre y 1,7% a partir de octubre.



La reunión se desarrolló este viernes de manera virtual, bajo la convocatoria de la Secretaría de Trabajo, y las negociaciones finalizaron sin acercamientos entre las propuestas de ambos sectores, por lo que ahora la administración libertaria deberá definir por laudo el nuevo piso salarial, actualmente ubicado en $376.600.

Las centrales obreras unificaron posición y pidieron elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a $993.000 en diciembre de este año. Sin embargo, la propuesta del sector empresario quedó muy lejos: ofreció un incremento de 1,8% para septiembre y otro 1,7% en octubre. Este porcentaje se mantendrá hasta abril de 2027, mes al que llegaría el salario a los $468.000.

“Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”, planteó el co-secretario de la CGT Cristian Gerónimo, del sindicato del vidrio. Mientras que el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

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Hoy, el Salario Mínimo es de apenas $376.600 mensuales, mientras que la canasta básica para una familia tipo ya alcanza el $1.500.000 y el límite para no ser considerado indigente es de $700.000 por familia.

La intención del Gobierno, que se conoció horas antes de esta cumbre, era mantener el límite del 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales que se homologan en las paritarias, pero habilitar -como parte de esos acuerdos- el pago de sumas fijas o bonos para llevar los sueldos brutos de las categorías inferiores hasta un piso de $ 1.070.000, es decir unos $860.000 en blanco.

Más allá de la frustrada negociación en el Consejo, en el Gabinete estudian cómo impulsar un esquema de salario mínimo garantizado para los convenios colectivos, mediante bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos pactados en las paritarias.

Sin acuerdo en la Mesa del Salario, se verá entonces hasta dónde el Gobierno habilita -por decreto- un aumento al haber mínimo.

Cómo impacta una suba del salario mínimo



El SMVM no solo establece un piso para determinados trabajadores. Su evolución también puede utilizarse como referencia para distintos programas, beneficios y cálculos vinculados al sistema de seguridad social.

Uno de los casos más directos es la Prestación por Desempleo, cuyos montos mínimo y máximo también son analizados por el Consejo del Salario. La prestación es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese.

Además, el salario mínimo puede funcionar como parámetro para determinados requisitos de acceso o permanencia en programas sociales y educativos. Sin embargo, no todas las prestaciones de ANSeS se actualizan automáticamente con el SMVM, ya que algunas cuentan con sus propios mecanismos de movilidad o actualización.

Fuente: Agencia DIB