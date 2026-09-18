El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes el acuerdo con las empresas concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para mantener suspendida durante 90 días, hasta mediados de octubre, la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica del servicio.



La medida alcanza al semestre que comenzó el 16 de julio y establece que la suspensión se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026. En la segunda parte del año, de acuerdo a lo que estaba previsto, la tarifa debería subir un 17%,

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, que aprobó el Acta Acuerdo firmada entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y los representantes de las empresas concesionarias.

La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y, de acuerdo con el esquema establecido por la Provincia, se calcula en función del salario básico de los trabajadores del sector. La normativa dispone que el valor debe actualizarse semestralmente de acuerdo con la variación de ese salario.

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Los valores de la VTV



La última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó, desde el 16 de enero de 2026, una tarifa básica de $97.057,65, IVA incluido. Para el semestre iniciado el 16 de julio, las empresas concesionarias habían solicitado llevar la tarifa básica a $114.105,99, en función del acuerdo salarial firmado entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Sin embargo, la aplicación del nuevo valor fue postergada por acuerdo entre la Provincia y las concesionarias. Según consta en la resolución, la decisión respondió a la situación de ajuste general de la economía y tuvo como objetivo evitar un impacto negativo sobre los usuarios.

La medida se refiere específicamente a la tarifa básica utilizada como referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos y no modifica el sistema general de Verificación Técnica Vehicular, que continúa siendo obligatorio para los vehículos matriculados en la provincia de Buenos Aires.

Los otros valores de VTV, desde ya, también estarán congelados. El costo actual para las motos es de $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

Fuente: Agencia DIB